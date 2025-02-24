Рейтинг@Mail.ru
Россия и США проведут переговоры по вопросу работы посольств - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 24.02.2025 (обновлено: 12:51 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/posolstva-2001245784.html
Россия и США проведут переговоры по вопросу работы посольств
Россия и США проведут переговоры по вопросу работы посольств - РИА Новости, 24.02.2025
Россия и США проведут переговоры по вопросу работы посольств
На этой неделе состоятся полноценные консультации между Россией и США по вопросу нормализации работы посольств в обеих странах, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:08:00+03:00
2025-02-24T12:51:00+03:00
россия
сша
в мире
вашингтон (штат)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_0:210:3219:2021_1920x0_80_0_0_3c06ca9ae83557db1895e29f260a48b9.jpg
АНКАРА, 24 фев — РИА Новости. На этой неделе состоятся полноценные консультации между Россией и США по вопросу нормализации работы посольств в обеих странах, заявил глава МИД Сергей Лавров."На этой неделе состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократической администрацией США за последние годы", — сказал он.Лавров отметил, что Россия продолжит контакты с США, так как без нормального диалога Москвы и Вашингтона не получится понять, смогут ли две страны сгладить противоречия, которые сохраняются в их отношениях."Самое несложное — это все-таки наладить, мы это предложили, нормальную работу посольств, российского в Вашингтоне и американского — в Москве. Для этой цели уже состоялись на прошлой неделе два технических предварительных контакта", — отметил министр.Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250224/ryabkov-2001200965.html
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001246228.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255208_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_7c3a4d406a5a06706d448e8a04dec33a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, вашингтон (штат), сергей лавров
Россия, США, В мире, Вашингтон (штат), Сергей Лавров
Россия и США проведут переговоры по вопросу работы посольств

Лавров: на неделе состоятся переговоры РФ и США по вопросу работы посольств

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 24 фев — РИА Новости. На этой неделе состоятся полноценные консультации между Россией и США по вопросу нормализации работы посольств в обеих странах, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«
"На этой неделе состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократической администрацией США за последние годы", — сказал он.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Сергей Рябков: Россия готова к деловому разговору с США
Вчера, 10:00
Лавров отметил, что Россия продолжит контакты с США, так как без нормального диалога Москвы и Вашингтона не получится понять, смогут ли две страны сгладить противоречия, которые сохраняются в их отношениях.
«
"Самое несложное — это все-таки наладить, мы это предложили, нормальную работу посольств, российского в Вашингтоне и американского — в Москве. Для этой цели уже состоялись на прошлой неделе два технических предварительных контакта", — отметил министр.
Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лавров рассказал о новой договоренности между Россией и США
Вчера, 12:10
 
РоссияСШАВ миреВашингтон (штат)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала