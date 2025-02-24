https://ria.ru/20250224/posolstva-2001245784.html

Россия и США проведут переговоры по вопросу работы посольств

Россия и США проведут переговоры по вопросу работы посольств - РИА Новости, 24.02.2025

Россия и США проведут переговоры по вопросу работы посольств

На этой неделе состоятся полноценные консультации между Россией и США по вопросу нормализации работы посольств в обеих странах, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:08:00+03:00

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сша

в мире

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сергей лавров

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АНКАРА, 24 фев — РИА Новости. На этой неделе состоятся полноценные консультации между Россией и США по вопросу нормализации работы посольств в обеих странах, заявил глава МИД Сергей Лавров."На этой неделе состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократической администрацией США за последние годы", — сказал он.Лавров отметил, что Россия продолжит контакты с США, так как без нормального диалога Москвы и Вашингтона не получится понять, смогут ли две страны сгладить противоречия, которые сохраняются в их отношениях."Самое несложное — это все-таки наладить, мы это предложили, нормальную работу посольств, российского в Вашингтоне и американского — в Москве. Для этой цели уже состоялись на прошлой неделе два технических предварительных контакта", — отметил министр.Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. По их итогам стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250224/ryabkov-2001200965.html

https://ria.ru/20250224/lavrov-2001246228.html

россия

сша

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россия, сша, в мире, вашингтон (штат), сергей лавров