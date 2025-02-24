https://ria.ru/20250224/posol-2001267124.html

Посол ЕС оценила перспективы вступления Украины в Евросоюз

Посол ЕС оценила перспективы вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 24.02.2025

Посол ЕС оценила перспективы вступления Украины в Евросоюз

Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что перспектива вступления Украины в 2030 году не является нереалистичной. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:28:00+03:00

2025-02-24T13:28:00+03:00

2025-02-24T13:28:00+03:00

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украина

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евросовет

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что перспектива вступления Украины в 2030 году не является нереалистичной. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в интервью изданию Spiegel заявлял, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Евросоюз в 2030 году, даже если это будет непростой задачей, и напомнил, что ряд балканских стран ждут членства уже 20 лет. Когда издание EUobserver спросило Матернову, может ли Украина вступить в блок в 2030 году, она заявила, что подобный срок присоединения не является нереалистичным. "Если будет достигнут справедливый и устойчивый мир, и она (Украина - ред.) продолжит реформы, думаю, это может произойти", - добавила она. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Кремль согласен со вступлением Украины в ЕС, заявил, что вступление в ЕС является суверенным правом любой страны. При этом он уточнил, что речь идет об экономических интеграционных процессах. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны- кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20250211/kallas-1998639151.html

https://ria.ru/20250224/evropa-2001253549.html

https://ria.ru/20250123/ukraina-1995189550.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, молдавия, россия, шарль мишель, дмитрий песков, евросоюз, евросовет