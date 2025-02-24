https://ria.ru/20250224/polimery-2001192370.html
В Сибур рассказали о потенциале замещения материалов полимерами
В Сибур рассказали о потенциале замещения материалов полимерами - РИА Новости, 24.02.2025
В Сибур рассказали о потенциале замещения материалов полимерами
Потенциал замещения традиционных материалов полимерами особенно высок в России в строительстве и упаковке; в целом "Сибур" реализует более 200 проектов по... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T04:31:00+03:00
2025-02-24T04:31:00+03:00
2025-02-24T04:31:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Потенциал замещения традиционных материалов полимерами особенно высок в России в строительстве и упаковке; в целом "Сибур" реализует более 200 проектов по внедрению полимеров в разных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, автомобилестроении, медицине, сообщил РИА Новости генеральный директор экосистемы научно-исследовательских центров для разработки и тестирования продуктов из полимеров "Сибур Полилаб" Константин Вернигоров. "Сегодня потенциал замещения традиционных материалов полимерами особенно высок в строительстве и упаковке. Например, вспененный полистирол становится альтернативой минеральной вате, обеспечивая лучшую теплоизоляцию, а полимерные трубы заменяют металлические, повышая их коррозионную стойкость и долговечность. В упаковке полимеры позволяют заменить стальные резервуары для жидкостей, металлические бочки и паллеты, снизить вес конструкций и повысить их экологичность", - рассказал Вернигоров. Он подчеркнул, что среди новых материалов в медицине имеет высокий потенциал суперконструкционный пластик - полиэфиркетонкетон (ПЭКК). Например, в аппаратах Илизарова он позволит не только облегчить вес конструкции, но и обеспечить ее рентгенопрозрачность. "Всего в центрах "Сибур Полилаб" на данный момент в работе более 200 отраслевых проектов", - отметил Вернигоров. "Сибур" последовательно реализует стратегию отраслевой трансформации, направленную на развитие рынков и создание новых решений для своих партнеров в строительстве, транспорте, инфраструктуре, нефтегазодобыче и переработке, медицине, агропромышленном комплексе, жесткой и гибкой упаковке, потребительских товарах", - добавил он. "Наш подход - это системное развитие индустрий, поиск инновационных решений и поддержка перехода к более устойчивым и технологичным материалам. Мы продолжаем изучать новые возможности применения полимеров, в том числе в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и автомобилестроении, и уверены, что партнерские инициативы позволят нам совместно создать еще более совершенные решения для будущего", - заключил глава "Сибур Полилаб".
https://ria.ru/20240905/avtoprom-1970682509.html
https://ria.ru/20250224/sibur-2001190142.html
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экономика, россия, сибур холдинг
Экономика, Россия, Сибур Холдинг
В Сибур рассказали о потенциале замещения материалов полимерами
"Сибур Полилаб": потенциал внедрения полимеров высок в строительстве и упаковке
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Потенциал замещения традиционных материалов полимерами особенно высок в России в строительстве и упаковке; в целом "Сибур" реализует более 200 проектов по внедрению полимеров в разных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, автомобилестроении, медицине, сообщил РИА Новости генеральный директор экосистемы научно-исследовательских центров для разработки и тестирования продуктов из полимеров "Сибур Полилаб" Константин Вернигоров.
"Сегодня потенциал замещения традиционных материалов полимерами особенно высок в строительстве и упаковке. Например, вспененный полистирол становится альтернативой минеральной вате, обеспечивая лучшую теплоизоляцию, а полимерные трубы заменяют металлические, повышая их коррозионную стойкость и долговечность. В упаковке полимеры позволяют заменить стальные резервуары для жидкостей, металлические бочки и паллеты, снизить вес конструкций и повысить их экологичность", - рассказал Вернигоров.
Он подчеркнул, что среди новых материалов в медицине имеет высокий потенциал суперконструкционный пластик - полиэфиркетонкетон (ПЭКК). Например, в аппаратах Илизарова он позволит не только облегчить вес конструкции, но и обеспечить ее рентгенопрозрачность.
"Всего в центрах "Сибур
Полилаб" на данный момент в работе более 200 отраслевых проектов", - отметил Вернигоров.
"Сибур" последовательно реализует стратегию отраслевой трансформации, направленную на развитие рынков и создание новых решений для своих партнеров в строительстве, транспорте, инфраструктуре, нефтегазодобыче и переработке, медицине, агропромышленном комплексе, жесткой и гибкой упаковке, потребительских товарах", - добавил он.
"Наш подход - это системное развитие индустрий, поиск инновационных решений и поддержка перехода к более устойчивым и технологичным материалам. Мы продолжаем изучать новые возможности применения полимеров, в том числе в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и автомобилестроении, и уверены, что партнерские инициативы позволят нам совместно создать еще более совершенные решения для будущего", - заключил глава "Сибур Полилаб".