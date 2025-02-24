https://ria.ru/20250224/podryv-2001255034.html

В Марселе подорвали подозрительный предмет, найденный у консульства России

В Марселе подорвали подозрительный предмет, найденный у консульства России - РИА Новости, 24.02.2025

В Марселе подорвали подозрительный предмет, найденный у консульства России

Саперы провели контролируемый подрыв подозрительного предмета рядом с российским генконсульством во французском Марселе, пишет региональная газета Provence. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:38:00+03:00

2025-02-24T12:38:00+03:00

2025-02-24T12:53:00+03:00

россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

марсель

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001244678_109:0:1091:552_1920x0_80_0_0_4e68496c42004ec3c94f12800e538d5a.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Саперы провели контролируемый подрыв подозрительного предмета рядом с российским генконсульством во французском Марселе, пишет региональная газета Provence.Взрыв на территории дипмиссии произошел незадолго до 08.00 (10.00 мск). После этого на место происшествия прибыли пожарные и саперы."В 09.50 (11.50) громкий взрыв испугал полицейских, оцепивших периметр безопасности. Это саперы решили подорвать подозрительный предмет", - сообщает издание. Через 30 минут произошел второй контролируемый подрыв. По данным издания, подозрительные объекты были уничтожены с помощью робота для разминирования.

https://ria.ru/20250224/marsel-2001256966.html

россия

марсель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , марсель, в мире