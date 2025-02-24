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В Марселе подорвали подозрительный предмет, найденный у консульства России
В Марселе подорвали подозрительный предмет, найденный у консульства России - РИА Новости, 24.02.2025
В Марселе подорвали подозрительный предмет, найденный у консульства России
Саперы провели контролируемый подрыв подозрительного предмета рядом с российским генконсульством во французском Марселе, пишет региональная газета Provence. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:38:00+03:00
2025-02-24T12:38:00+03:00
2025-02-24T12:53:00+03:00
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
марсель
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Саперы провели контролируемый подрыв подозрительного предмета рядом с российским генконсульством во французском Марселе, пишет региональная газета Provence.Взрыв на территории дипмиссии произошел незадолго до 08.00 (10.00 мск). После этого на место происшествия прибыли пожарные и саперы."В 09.50 (11.50) громкий взрыв испугал полицейских, оцепивших периметр безопасности. Это саперы решили подорвать подозрительный предмет", - сообщает издание. Через 30 минут произошел второй контролируемый подрыв. По данным издания, подозрительные объекты были уничтожены с помощью робота для разминирования.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001256966.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , марсель, в мире
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Марсель, В мире
В Марселе подорвали подозрительный предмет, найденный у консульства России
Саперы подорвали найденный у консульства России в Марселе подозрительный предмет