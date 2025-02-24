https://ria.ru/20250224/pobeda-2001223382.html

К 80-летию Победы стартует всероссийская акция "Игрушка ветерану"

К 80-летию Победы стартует всероссийская акция "Игрушка ветерану" - РИА Новости, 24.02.2025

К 80-летию Победы стартует всероссийская акция "Игрушка ветерану"

Всероссийская акция "Игрушка ветерану" стартует к 80-летию Великой Победы в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщила... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T10:43:00+03:00

2025-02-24T10:43:00+03:00

2025-02-24T10:43:00+03:00

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Всероссийская акция "Игрушка ветерану" стартует к 80-летию Великой Победы в рамках Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо изготовить своими руками мягкую игрушку – белого медведя Умку – символ премии Росприроднадзора. И вместе с добрыми пожеланиями отправить посылку до 1 апреля 2025 года по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1. В графе "Кому" указать – Международная премия "Экология – дело каждого". Также посылку можно лично принести в территориальное управление Росприроднадзора в своем регионе. Все собранные поделки будут доставлены ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в разных уголках страны. "К 80-летию Великой Победы мы даем возможность каждому сказать спасибо ветеранам. Участвуйте в акции "Игрушка ветерану" и подарите тепло и признательность тем, кто отстоял наше будущее. Объясните детям, насколько это важно, расскажите им истории ваших предков, защищавших Родину. А мы доставим ваши подарки фронтовикам по всей стране. Вместе мы покажем, что новые поколения чтят и помнят героизм тех, кто ковал Великую Победу", – привели в пресс-центре премии слова Радионовой. Международная премия "Экология – дело каждого" учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года. Премия, в которой могут участвовать как дети, так и взрослые, ежегодно присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. Пятый юбилейный сезон стартовал 1 августа 2024 года. Прием заявок на сайте www.экологияделокаждого.рф продлится до 1 апреля 2025 года. За четыре сезона на премию было подано свыше 210 тысяч заявок из 78 стран, из всех регионов России. Призеры и победители получили ценные призы, а также преимущества при поступлении почти в 150 российских вузов, которые предоставляют бюджетные и грантовые места победителям и лауреатам премии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)