"Позор". СМИ рассказали о провале плана Запада против России
AT: двадцатилетняя кампания Запада по смене власти в России крупно провалилась
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Двадцатилетняя кампания Запада по смене власти в России позорно провалилась, пишет Asia Times.
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"Двадцатилетняя кампания по началу с Украины процесса смены режима в России потерпела позорный провал, поскольку Российская Федерация произвела больше вооружения, чем все страны НАТО, вместе взятые", — говорится в материале.
Обозреватель также предупредил, что разжигатели войны на Западе захотят обвинить за провал украинского конфликта президента США Дональда Трампа, выступающего за его урегулирование.
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"Как говорил Трамп, Украина и ее спонсоры в НАТО спровоцировали эту войну. Они не только спровоцировали конфликт, который никогда не должен был начаться, но они еще потерпели провал, сильно недооценив способность России адаптироваться к новым военным технологиям и переоценив возможность Вашингтона задушить Москву санкциями", — резюмировал автор публикации.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией в связи с заявлениями американского лидера Трампа о возможности установления мира на Украине на этой неделе, ждет уточнений от Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Трамп уверен, что договоренность по завершению конфликта на Украине может быть достигнута уже "на этой неделе".