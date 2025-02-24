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"Позор". СМИ рассказали о провале плана Запада против России - РИА Новости, 24.02.2025
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12:35 24.02.2025 (обновлено: 18:01 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/plan-2001254124.html
"Позор". СМИ рассказали о провале плана Запада против России
"Позор". СМИ рассказали о провале плана Запада против России - РИА Новости, 24.02.2025
"Позор". СМИ рассказали о провале плана Запада против России
Двадцатилетняя кампания Запада по смене власти в России позорно провалилась, пишет Asia Times. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:35:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Двадцатилетняя кампания Запада по смене власти в России позорно провалилась, пишет Asia Times.&quot;Двадцатилетняя кампания по началу с Украины процесса смены режима в России потерпела позорный провал, поскольку Российская Федерация произвела больше вооружения, чем все страны НАТО, вместе взятые&quot;, — говорится в материале.Обозреватель также предупредил, что разжигатели войны на Западе захотят обвинить за провал украинского конфликта президента США Дональда Трампа, выступающего за его урегулирование."Как говорил Трамп, Украина и ее спонсоры в НАТО спровоцировали эту войну. Они не только спровоцировали конфликт, который никогда не должен был начаться, но они еще потерпели провал, сильно недооценив способность России адаптироваться к новым военным технологиям и переоценив возможность Вашингтона задушить Москву санкциями", — резюмировал автор публикации.В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией в связи с заявлениями американского лидера Трампа о возможности установления мира на Украине на этой неделе, ждет уточнений от Белого дома.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Трамп уверен, что договоренность по завершению конфликта на Украине может быть достигнута уже "на этой неделе".
https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001213659.html
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в мире, россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, НАТО
"Позор". СМИ рассказали о провале плана Запада против России

AT: двадцатилетняя кампания Запада по смене власти в России крупно провалилась

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Двадцатилетняя кампания Запада по смене власти в России позорно провалилась, пишет Asia Times.
«

"Двадцатилетняя кампания по началу с Украины процесса смены режима в России потерпела позорный провал, поскольку Российская Федерация произвела больше вооружения, чем все страны НАТО, вместе взятые", — говорится в материале.

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Обозреватель также предупредил, что разжигатели войны на Западе захотят обвинить за провал украинского конфликта президента США Дональда Трампа, выступающего за его урегулирование.
«
"Как говорил Трамп, Украина и ее спонсоры в НАТО спровоцировали эту войну. Они не только спровоцировали конфликт, который никогда не должен был начаться, но они еще потерпели провал, сильно недооценив способность России адаптироваться к новым военным технологиям и переоценив возможность Вашингтона задушить Москву санкциями", — резюмировал автор публикации.
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией в связи с заявлениями американского лидера Трампа о возможности установления мира на Украине на этой неделе, ждет уточнений от Белого дома.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что Трамп уверен, что договоренность по завершению конфликта на Украине может быть достигнута уже "на этой неделе".
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