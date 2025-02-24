https://ria.ru/20250224/plan-2001195413.html

СМИ раскрыли план Макрона и Стармера против России

СМИ раскрыли план Макрона и Стармера против России - РИА Новости, 24.02.2025

СМИ раскрыли план Макрона и Стармера против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились координировать свои действия для того, чтобы попытаться... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T05:35:00+03:00

2025-02-24T05:35:00+03:00

2025-02-24T05:35:00+03:00

в мире

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кир стармер

дональд трамп

эммануэль макрон

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились координировать свои действия для того, чтобы попытаться воздействовать на американского лидера Дональда Трампа и уговорить его изменить позицию по Украине, изменив свой план по урегулированию конфликта. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источник.По словам высокопоставленных чиновников, и Стармер и Макрон будут пытаться убедить Трампа прекратить двусторонние переговоры с Россией в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины."Кир Стармер и президент Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с президентом Трампом на этой неделе", — говорится в материале.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попросили о встрече с ним и прибудут в США "очень скоро, возможно, в понедельник".Газета Times сообщала, что Стармер попытается убедить Трампа, что любое мирное соглашение должно быть подкреплено гарантиями безопасности со стороны США, даже если без непосредственного размещения американских войск, а Украина должна стать по итогу "устойчивым образованием, свободным в выборе своего дальнейшего пути и имеющим средства для восстановления экономики и армии". По данным издания, британский премьер мог бы попробовать сыграть на тщеславии Трампа, а также в попытке заполучить над ним влияние заверить, что разделяет его позицию в отношении европейских расходов на оборону.

https://ria.ru/20250223/ssha-2001125898.html

https://ria.ru/20250223/starmer-2001094084.html

украина

сша

великобритания

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в мире, украина, сша, великобритания, кир стармер, дональд трамп, эммануэль макрон