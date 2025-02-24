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Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/peskov-2001251752.html
Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта
Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 24.02.2025
Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта
Москва видит попытки Вашингтона понять причины конфликта на Украине и верит, что это поможет его урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:25:00+03:00
2025-02-24T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вашингтон (штат)
москва
украина
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва видит попытки Вашингтона понять причины конфликта на Украине и верит, что это поможет его урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим попытки Вашингтона действительно разобраться в том, что стало первопричиной этого конфликта. Мы надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта", - сказал Песков журналистам.
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вашингтон (штат), москва, украина, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вашингтон (штат), Москва, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта

Песков: Москва видит попытки Вашингтона понять причины конфликта на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва видит попытки Вашингтона понять причины конфликта на Украине и верит, что это поможет его урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим попытки Вашингтона действительно разобраться в том, что стало первопричиной этого конфликта. Мы надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта", - сказал Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о мире на Украине
Вчера, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВашингтон (штат)МоскваУкраинаДмитрий ПесковПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
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