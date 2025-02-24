https://ria.ru/20250224/peskov-2001251752.html

Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта

Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 24.02.2025

Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта

Москва видит попытки Вашингтона понять причины конфликта на Украине и верит, что это поможет его урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:25:00+03:00

2025-02-24T12:25:00+03:00

2025-02-24T12:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вашингтон (штат)

москва

украина

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва видит попытки Вашингтона понять причины конфликта на Украине и верит, что это поможет его урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим попытки Вашингтона действительно разобраться в том, что стало первопричиной этого конфликта. Мы надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250224/peskov-2001249537.html

вашингтон (штат)

москва

украина

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вашингтон (штат), москва, украина, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире