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Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта
Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 24.02.2025
Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта
Москва видит попытки Вашингтона понять причины конфликта на Украине и верит, что это поможет его урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:25:00+03:00
2025-02-24T12:25:00+03:00
2025-02-24T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вашингтон (штат)
москва
украина
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Москва видит попытки Вашингтона понять причины конфликта на Украине и верит, что это поможет его урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим попытки Вашингтона действительно разобраться в том, что стало первопричиной этого конфликта. Мы надеемся, что этот анализ поможет усилиям в контексте урегулирования конфликта", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на Украине, Вашингтон (штат), Москва, Украина, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
Песков рассказал о шагах США по урегулированию украинского конфликта
Песков: Москва видит попытки Вашингтона понять причины конфликта на Украине