https://ria.ru/20250224/peskov-2001249537.html

Песков прокомментировал заявление Трампа о мире на Украине

Песков прокомментировал заявление Трампа о мире на Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Песков прокомментировал заявление Трампа о мире на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией в связи с заявлениями американского лидера Дональда Трампа о возможности... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:18:00+03:00

2025-02-24T12:18:00+03:00

2025-02-24T12:18:00+03:00

в мире

украина

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией в связи с заявлениями американского лидера Дональда Трампа о возможности установления мира на Украине на этой неделе, ждёт уточнений от Белого Дома. "В данном случае, я думаю, что будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп уверен, что договоренность по завершению конфликта на Украине может быть достигнута уже "на этой неделе".

https://ria.ru/20250224/es-2001248190.html

украина

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков