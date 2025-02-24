https://ria.ru/20250224/peskov-2001249537.html
Песков прокомментировал заявление Трампа о мире на Украине
Песков прокомментировал заявление Трампа о мире на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о мире на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией в связи с заявлениями американского лидера Дональда Трампа о возможности... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:18:00+03:00
2025-02-24T12:18:00+03:00
2025-02-24T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией в связи с заявлениями американского лидера Дональда Трампа о возможности установления мира на Украине на этой неделе, ждёт уточнений от Белого Дома. "В данном случае, я думаю, что будут какие-то уточнения со стороны моей коллеги в Вашингтоне. Я пока не располагаю такой информацией", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп уверен, что договоренность по завершению конфликта на Украине может быть достигнута уже "на этой неделе".
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявление Трампа о мире на Украине
Песков не располагает информацией в связи с заявлениями Трампа о мире на Украине