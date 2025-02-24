https://ria.ru/20250224/peregovory-2001356538.html
Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп
Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025
Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп
Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:19:00+03:00
2025-02-24T20:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. "Переговоры движутся очень хорошо", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. При этом он повторил тезис о том, что конфликт на Украине "никогда не произошел бы", если бы на момент его начала Трамп был главой Белого дома.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп
Трамп: переговоры с Россией по завершению конфликта на Украине идут очень хорошо