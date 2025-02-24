https://ria.ru/20250224/peregovory-2001356538.html

Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп

Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025

Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп

Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 24.02.2025

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. "Переговоры движутся очень хорошо", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. При этом он повторил тезис о том, что конфликт на Украине "никогда не произошел бы", если бы на момент его начала Трамп был главой Белого дома.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде