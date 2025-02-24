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Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025
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20:19 24.02.2025 (обновлено: 20:20 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/peregovory-2001356538.html
Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп
Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 24.02.2025
Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп
Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 24.02.2025
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дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. "Переговоры движутся очень хорошо", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social. При этом он повторил тезис о том, что конфликт на Украине "никогда не произошел бы", если бы на момент его начала Трамп был главой Белого дома.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Переговоры США и России по Украине идут очень хорошо, заявил Трамп

Трамп: переговоры с Россией по завершению конфликта на Украине идут очень хорошо

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Переговоры США и России по урегулированию конфликта на Украине продвигаются "очень хорошо", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
«
"Переговоры движутся очень хорошо", - написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.
При этом он повторил тезис о том, что конфликт на Украине "никогда не произошел бы", если бы на момент его начала Трамп был главой Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Трамп рассказал, что усвоил из разговора с Путиным про Украину
13 февраля, 00:38
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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