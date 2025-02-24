https://ria.ru/20250224/peregovory-2001197009.html

"Проигранная война": на Западе сообщили о капитуляции ВСУ

"Проигранная война": на Западе сообщили о капитуляции ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025

"Проигранная война": на Западе сообщили о капитуляции ВСУ

Украинские боевики, которые сейчас находятся в ужасном состоянии по всей линии фронта, будут все больше отказываться от участия в боевых действиях и перестанут... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T06:23:00+03:00

2025-02-24T06:23:00+03:00

2025-02-24T06:23:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинские боевики, которые сейчас находятся в ужасном состоянии по всей линии фронта, будут все больше отказываться от участия в боевых действиях и перестанут сопротивляться, когда поймут, что начались переговоры между Россией и США. Такое мнение высказал военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Когда у них (У украинских военных. — Прим. ред.) начнут заканчиваться припасы, когда станет понятно, что эти русско-американские дискуссии в самом разгаре, — это начнет оказывать эффект", — считает эксперт.По его словам, в такой ситуации украинские боевики начнут ставить под сомнение необходимость участия в "уже проигранной войне", а также задумаются о целесообразности выполнения приказов "полностью оторванного от реальности президента".Аналитик также констатировал, что, несмотря на попытки украинского руководства сделать вид, что российское наступление остановилось, на самом деле, оно только набирает обороты по всей линии фронта."Ситуация для украинских военных ухудшается. И она ухудшается быстро", — предупредил Меркурис.Ранее украинский военный рассказал The Times, что украинская армия не соблюдает условия контрактов призывников, назвав свою службу в ВСУ "билетом в один конец".

https://ria.ru/20250218/evropa-1999967388.html

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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины