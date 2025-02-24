https://ria.ru/20250224/partija-2001266764.html

Партия Вагенкнехт рассматривает возможность пересмотра результатов выборов

Партия Вагенкнехт рассматривает возможность пересмотра результатов выборов - РИА Новости, 24.02.2025

Партия Вагенкнехт рассматривает возможность пересмотра результатов выборов

Партия "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW), выступающая за нормализацию отношений ФРГ с Россией, рассматривает возможность юридического пересмотра результатов выборов, РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:27:00+03:00

2025-02-24T13:27:00+03:00

2025-02-24T13:27:00+03:00

в мире

германия

россия

сара вагенкнехт

олаф шольц

фридрих мерц

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993424447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b43df703526cf7324167cef90c45a8e.jpg

БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW), выступающая за нормализацию отношений ФРГ с Россией, рассматривает возможность юридического пересмотра результатов выборов, касающихся ее партии, заявила журналистам лидер этой партии, депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Вагенкнехт пояснила, что её партии не хватило только 13 400 голосов, чтобы пройти в бундестаг. При этом, по её словам, большое число её сограждан, проживающих за границей, не смогли реализовать свое право на участие в голосовании. "В этой связи возникает вопрос о юридической силе результатов выборов. Мы будем изучать это и, конечно, консультироваться с нашими юристами", - сказала лидер партии в понедельник на пресс-конференции по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов в бундестаг. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер. Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции. Ранее он неоднократно исключал возможность коалиции с АдГ.

https://ria.ru/20250224/merts-2001209486.html

https://ria.ru/20250223/partiya-2001167062.html

https://ria.ru/20250223/lindner-2001177791.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, сара вагенкнехт, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс