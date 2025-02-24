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Партия Вагенкнехт рассматривает возможность пересмотра результатов выборов - РИА Новости, 24.02.2025
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13:27 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/partija-2001266764.html
Партия Вагенкнехт рассматривает возможность пересмотра результатов выборов
Партия Вагенкнехт рассматривает возможность пересмотра результатов выборов - РИА Новости, 24.02.2025
Партия Вагенкнехт рассматривает возможность пересмотра результатов выборов
Партия "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW), выступающая за нормализацию отношений ФРГ с Россией, рассматривает возможность юридического пересмотра результатов выборов, РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:27:00+03:00
2025-02-24T13:27:00+03:00
в мире
германия
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сара вагенкнехт
олаф шольц
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW), выступающая за нормализацию отношений ФРГ с Россией, рассматривает возможность юридического пересмотра результатов выборов, касающихся ее партии, заявила журналистам лидер этой партии, депутат бундестага Сара Вагенкнехт. Вагенкнехт пояснила, что её партии не хватило только 13 400 голосов, чтобы пройти в бундестаг. При этом, по её словам, большое число её сограждан, проживающих за границей, не смогли реализовать свое право на участие в голосовании. "В этой связи возникает вопрос о юридической силе результатов выборов. Мы будем изучать это и, конечно, консультироваться с нашими юристами", - сказала лидер партии в понедельник на пресс-конференции по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов в бундестаг. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер. Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции. Ранее он неоднократно исключал возможность коалиции с АдГ.
https://ria.ru/20250224/merts-2001209486.html
https://ria.ru/20250223/partiya-2001167062.html
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в мире, германия, россия, сара вагенкнехт, олаф шольц, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Россия, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Партия Вагенкнехт рассматривает возможность пересмотра результатов выборов

Партия "Союз Сары Вагенкнехт" изучает возможность пересмотра итогов выборов

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW), выступающая за нормализацию отношений ФРГ с Россией, рассматривает возможность юридического пересмотра результатов выборов, касающихся ее партии, заявила журналистам лидер этой партии, депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
Вагенкнехт пояснила, что её партии не хватило только 13 400 голосов, чтобы пройти в бундестаг. При этом, по её словам, большое число её сограждан, проживающих за границей, не смогли реализовать свое право на участие в голосовании.
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками в штаб-квартире партии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Глава Еврсовета поздравил Мерца с победой на выборах в Германии
Вчера, 09:42
"В этой связи возникает вопрос о юридической силе результатов выборов. Мы будем изучать это и, конечно, консультироваться с нашими юристами", - сказала лидер партии в понедельник на пресс-конференции по итогам прошедших в воскресенье внеочередных выборов в бундестаг.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой
23 февраля, 20:59
При этом на территории бывшей ГДР "Альтернатива для Германии" обошла остальных оппонентов.
Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
"Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер.
Возглавляющий блок ХДС/ХСС Фридрих Мерц, скорее всего, станет новым канцлером ФРГ, но для этого ему надо найти партнера по коалиции. Ранее он неоднократно исключал возможность коалиции с АдГ.
Глава СвДП Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Глава СвДП заявил, что покинет пост, если партия не пройдет в бундестаг
23 февраля, 23:01
 
В миреГерманияРоссияСара ВагенкнехтОлаф ШольцФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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