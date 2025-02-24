https://ria.ru/20250224/parizh-2001316637.html

Москва потребовала от Парижа принять меры для безопасности загранучреждений

Москва потребовала от Парижа принять меры для безопасности загранучреждений - РИА Новости, 24.02.2025

Москва потребовала от Парижа принять меры для безопасности загранучреждений

В связи с нападением на генконсульство РФ в Марселе Россия требует от французских властей мер для обеспечения безопасности российских загранучреждений во... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:32:00+03:00

2025-02-24T16:32:00+03:00

2025-02-24T16:32:00+03:00

в мире

россия

франция

париж

мария захарова

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998383030_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_06836b803e9a2d7733ef2c4708155019.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В связи с нападением на генконсульство РФ в Марселе Россия требует от французских властей мер для обеспечения безопасности российских загранучреждений во Франции и их персонала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В связи с произошедшим требуем от французских властей принятия исчерпывающих мер для надежного обеспечения безопасности Генконсульства в Марселе и других российских загранучреждений во Франции, их персонала. Ожидаем объективного расследования и привлечения виновных к ответственности", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, вопросы обеспечения безопасности российских загранучреждений во Франции должны стать предметом самого пристального внимания для местных властей в строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях 1961 и 1963 годов. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250224/ochevidtsy-2001291720.html

https://ria.ru/20250224/marsel-2001268542.html

россия

франция

париж

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, париж, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , москва