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Москва потребовала от Парижа принять меры для безопасности загранучреждений
Москва потребовала от Парижа принять меры для безопасности загранучреждений - РИА Новости, 24.02.2025
Москва потребовала от Парижа принять меры для безопасности загранучреждений
В связи с нападением на генконсульство РФ в Марселе Россия требует от французских властей мер для обеспечения безопасности российских загранучреждений во... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:32:00+03:00
2025-02-24T16:32:00+03:00
2025-02-24T16:32:00+03:00
в мире
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франция
париж
мария захарова
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
москва
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В связи с нападением на генконсульство РФ в Марселе Россия требует от французских властей мер для обеспечения безопасности российских загранучреждений во Франции и их персонала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В связи с произошедшим требуем от французских властей принятия исчерпывающих мер для надежного обеспечения безопасности Генконсульства в Марселе и других российских загранучреждений во Франции, их персонала. Ожидаем объективного расследования и привлечения виновных к ответственности", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ. По ее словам, вопросы обеспечения безопасности российских загранучреждений во Франции должны стать предметом самого пристального внимания для местных властей в строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях 1961 и 1963 годов. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
https://ria.ru/20250224/ochevidtsy-2001291720.html
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в мире, россия, франция, париж, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , москва
В мире, Россия, Франция, Париж, Мария Захарова, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Москва
Москва потребовала от Парижа принять меры для безопасности загранучреждений
Россия требует от властей Франции принять меры для безопасности загранучреждений