https://ria.ru/20250224/papa-2001274584.html
СМИ рассказали о состоянии папы римского
СМИ рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 24.02.2025
СМИ рассказали о состоянии папы римского
Госпитализированный с пневмонией папа Римский Франциск в понедельник продолжил лечение, сообщила газета Messaggero со ссылкой на ватиканские источники. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:09:00+03:00
2025-02-24T14:09:00+03:00
2025-02-24T14:09:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 24 фев – РИА Новости. Госпитализированный с пневмонией папа Римский Франциск в понедельник продолжил лечение, сообщила газета Messaggero со ссылкой на ватиканские источники. Как отмечается, понтифик "проснулся и продолжает терапию". Как передает новостной телеканал Rainews24, папа "не испытывает болей", находится в "хорошем настроении" и "ест нормально". Ранее в понедельник служба печати Святого престола сообщила, что ночь в римской клинике Gemelli прошла хорошо. "Папа поспал и отдыхает", - заявляла пресс-служба Ватикана. Вечером 23 февраля Служба печати сообщила, что состояние папы Римского остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов. При этом у понтифика обнаружена легкая почечная недостаточность, которая "находится под контролем". В сообщении отмечается, что ему провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получать кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
https://ria.ru/20250221/frantsisk-2000801272.html
https://ria.ru/20250220/blick-2000440237.html
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
СМИ рассказали о состоянии папы римского
Госпитализированный с пневмонией папа римский продолжил лечение
ВАТИКАН, 24 фев – РИА Новости. Госпитализированный с пневмонией папа Римский Франциск в понедельник продолжил лечение, сообщила газета Messaggero со ссылкой на ватиканские источники.
Как отмечается, понтифик "проснулся и продолжает терапию". Как передает новостной телеканал Rainews24, папа "не испытывает болей", находится в "хорошем настроении" и "ест нормально".
Ранее в понедельник служба печати Святого престола сообщила, что ночь в римской клинике Gemelli прошла хорошо. "Папа поспал и отдыхает", - заявляла пресс-служба Ватикана.
Вечером 23 февраля Служба печати сообщила, что состояние папы Римского остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов. При этом у понтифика обнаружена легкая почечная недостаточность, которая "находится под контролем". В сообщении отмечается, что ему провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получать кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.