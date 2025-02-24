https://ria.ru/20250224/papa-2001274584.html

СМИ рассказали о состоянии папы римского

СМИ рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 24.02.2025

СМИ рассказали о состоянии папы римского

Госпитализированный с пневмонией папа Римский Франциск в понедельник продолжил лечение, сообщила газета Messaggero со ссылкой на ватиканские источники. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:09:00+03:00

2025-02-24T14:09:00+03:00

2025-02-24T14:09:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893354468_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_9c936df4543775e5a1cfef8692305dd1.jpg

ВАТИКАН, 24 фев – РИА Новости. Госпитализированный с пневмонией папа Римский Франциск в понедельник продолжил лечение, сообщила газета Messaggero со ссылкой на ватиканские источники. Как отмечается, понтифик "проснулся и продолжает терапию". Как передает новостной телеканал Rainews24, папа "не испытывает болей", находится в "хорошем настроении" и "ест нормально". Ранее в понедельник служба печати Святого престола сообщила, что ночь в римской клинике Gemelli прошла хорошо. "Папа поспал и отдыхает", - заявляла пресс-служба Ватикана. Вечером 23 февраля Служба печати сообщила, что состояние папы Римского остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов. При этом у понтифика обнаружена легкая почечная недостаточность, которая "находится под контролем". В сообщении отмечается, что ему провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Также Папа продолжает получать кислород через носовые трубки. Он остается в сознании и сохраняет ориентацию. Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику Gemelli для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика были отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.

https://ria.ru/20250221/frantsisk-2000801272.html

https://ria.ru/20250220/blick-2000440237.html

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо)