https://ria.ru/20250224/oskol-2001351696.html
ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области
ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2025
ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области
Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол в Харьковской области постепенно расширяется, ВСУ там теряют большое количество своего личного состава и... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:42:00+03:00
2025-02-24T19:42:00+03:00
2025-02-24T19:43:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол в Харьковской области постепенно расширяется, ВСУ там теряют большое количество своего личного состава и техники, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши ребята делают все, чтобы отодвинуть врага дальше. Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол постепенно расширяется. Там враг теряет большое количество своего личного состава и техники", - сообщил РИА Новости Ганчев.
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области
Ганчев: ВС России расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол