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ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 24.02.2025 (обновлено: 19:43 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/oskol-2001351696.html
ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области
ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2025
ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области
Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол в Харьковской области постепенно расширяется, ВСУ там теряют большое количество своего личного состава и... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:42:00+03:00
2025-02-24T19:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол в Харьковской области постепенно расширяется, ВСУ там теряют большое количество своего личного состава и техники, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши ребята делают все, чтобы отодвинуть врага дальше. Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол постепенно расширяется. Там враг теряет большое количество своего личного состава и техники", - сообщил РИА Новости Ганчев.
https://ria.ru/20250224/vsu-2001350874.html
харьковская область
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области

Ганчев: ВС России расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол в Харьковской области постепенно расширяется, ВСУ там теряют большое количество своего личного состава и техники, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Наши ребята делают все, чтобы отодвинуть врага дальше. Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол постепенно расширяется. Там враг теряет большое количество своего личного состава и техники", - сообщил РИА Новости Ганчев.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
ВСУ обстреливают освобожденные харьковские села, заявил Ганчев
Вчера, 19:36
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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