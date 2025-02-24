https://ria.ru/20250224/oskol-2001351696.html

ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области

ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2025

ВС России расширяют зону контроля в Харьковской области

Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол в Харьковской области постепенно расширяется, ВСУ там теряют большое количество своего личного состава и... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:42:00+03:00

2025-02-24T19:42:00+03:00

2025-02-24T19:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол в Харьковской области постепенно расширяется, ВСУ там теряют большое количество своего личного состава и техники, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Наши ребята делают все, чтобы отодвинуть врага дальше. Зона контроля ВС РФ на правом берегу реки Оскол постепенно расширяется. Там враг теряет большое количество своего личного состава и техники", - сообщил РИА Новости Ганчев.

https://ria.ru/20250224/vsu-2001350874.html

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