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В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 24.02.2025
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:09:00+03:00
2025-02-24T17:09:00+03:00
2025-02-24T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Четвертая за день угроза ракетного обстрела объявлена через 8 минут после отмены предыдущей. "Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250224/sever-2001324557.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность