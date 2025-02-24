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В ГА ООН сократилось число стран, поддерживающих резолюцию по Украине
В ГА ООН сократилось число стран, поддерживающих резолюцию по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
В ГА ООН сократилось число стран, поддерживающих резолюцию по Украине
Число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года упало со 141 до 93, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T21:04:00+03:00
2025-02-24T21:04:00+03:00
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года упало со 141 до 93, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. За соответствующую резолюцию проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Среди проголосовавших против были в том числе Беларусь, Израиль, Венгрия и России. При этом схожая резолюция, одобренная в марте 2022 года, была поддержана 141 государством. Тогда еще пять воздержались, а 35 голосовали против.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Москва, Украина, ООН, Вооруженные силы Украины, США
В ГА ООН сократилось число стран, поддерживающих резолюцию по Украине
При Трампе число стран, поддерживающих резолюцию ГА ООН по Украине, упало до 93