https://ria.ru/20250224/oon-2001363195.html

В ГА ООН сократилось число стран, поддерживающих резолюцию по Украине

В ГА ООН сократилось число стран, поддерживающих резолюцию по Украине - РИА Новости, 24.02.2025

В ГА ООН сократилось число стран, поддерживающих резолюцию по Украине

Число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года упало со 141 до 93, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T21:04:00+03:00

2025-02-24T21:04:00+03:00

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ООН, 24 фев - РИА Новости. Число стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине, с 2022 года упало со 141 до 93, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник ГА ООН одобрила антироссийский текст, в котором от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все ее вооруженные силы с территории Украины. Также в нем содержится традиционный односторонний призыв к РФ прекратить боевые действия. При этом террористические атаки Киева против мирных граждан РФ, равно как и присутствие ВСУ в Курской области, в проекте резолюции никоим образом не осуждаются и не упоминаются. В тексте также нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. За соответствующую резолюцию проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Среди проголосовавших против были в том числе Беларусь, Израиль, Венгрия и России. При этом схожая резолюция, одобренная в марте 2022 года, была поддержана 141 государством. Тогда еще пять воздержались, а 35 голосовали против.

https://ria.ru/20250224/oon-2001353569.html

https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001344262.html

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