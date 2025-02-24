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Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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00:19 24.02.2025 (обновлено: 00:49 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/oon-2001183635.html
Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине
Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине
Совбез ООН в понедельник проголосует по предложенному США нейтральному проекту резолюции по Украине, заявили РИА Новости в председательствующем в постпредстве... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T00:19:00+03:00
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Совбез ООН в понедельник проголосует по предложенному США нейтральному проекту резолюции по Украине, заявили РИА Новости в председательствующем в постпредстве Китая, который председательствует в СБ в феврале. "В 15.00 (23.00 мск — Прим. ред.) Совет проголосует по представленному США проекту резолюции", — рассказали в дипмиссии.Соответствующий проект резолюции СБ ООН копирует предложенный американцами документ Генассамблеи Всемирной Организации. Его США разработали в противовес антироссийскому проекту западников, отказавшись быть соавтором проекта.В проекте резолюции США избегают формулировок о якобы вторжении России на Украину, называют конфликт "российско-украинским" и выражают скорбь по погибшим.В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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в мире, сша, китай, украина, оон, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Китай, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине

Постпредство КНР: Совбез ООН рассмотрит нейтральное предложение США по Украине

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Совбез ООН в понедельник проголосует по предложенному США нейтральному проекту резолюции по Украине, заявили РИА Новости в председательствующем в постпредстве Китая, который председательствует в СБ в феврале.
«
"В 15.00 (23.00 мск — Прим. ред.) Совет проголосует по представленному США проекту резолюции", — рассказали в дипмиссии.
Соответствующий проект резолюции СБ ООН копирует предложенный американцами документ Генассамблеи Всемирной Организации. Его США разработали в противовес антироссийскому проекту западников, отказавшись быть соавтором проекта.
В проекте резолюции США избегают формулировок о якобы вторжении России на Украину, называют конфликт "российско-украинским" и выражают скорбь по погибшим.
В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
Флаг над посольством США - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
США хотят заблокировать украинскую резолюцию в ООН, пишут СМИ
22 февраля, 17:07
 
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