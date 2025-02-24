https://ria.ru/20250224/oon-2001183635.html

Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине

Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине

Совбез ООН в понедельник проголосует по предложенному США нейтральному проекту резолюции по Украине, заявили РИА Новости в председательствующем в постпредстве... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T00:19:00+03:00

2025-02-24T00:19:00+03:00

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ООН, 24 фев - РИА Новости. Совбез ООН в понедельник проголосует по предложенному США нейтральному проекту резолюции по Украине, заявили РИА Новости в председательствующем в постпредстве Китая, который председательствует в СБ в феврале. "В 15.00 (23.00 мск — Прим. ред.) Совет проголосует по представленному США проекту резолюции", — рассказали в дипмиссии.Соответствующий проект резолюции СБ ООН копирует предложенный американцами документ Генассамблеи Всемирной Организации. Его США разработали в противовес антироссийскому проекту западников, отказавшись быть соавтором проекта.В проекте резолюции США избегают формулировок о якобы вторжении России на Украину, называют конфликт "российско-украинским" и выражают скорбь по погибшим.В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

https://ria.ru/20250222/rezolyutsiya-2001013268.html

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