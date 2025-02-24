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Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине
Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине
Совбез ООН в понедельник проголосует по предложенному США нейтральному проекту резолюции по Украине, заявили РИА Новости в председательствующем в постпредстве... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T00:19:00+03:00
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ООН, 24 фев - РИА Новости. Совбез ООН в понедельник проголосует по предложенному США нейтральному проекту резолюции по Украине, заявили РИА Новости в председательствующем в постпредстве Китая, который председательствует в СБ в феврале. "В 15.00 (23.00 мск — Прим. ред.) Совет проголосует по представленному США проекту резолюции", — рассказали в дипмиссии.Соответствующий проект резолюции СБ ООН копирует предложенный американцами документ Генассамблеи Всемирной Организации. Его США разработали в противовес антироссийскому проекту западников, отказавшись быть соавтором проекта.В проекте резолюции США избегают формулировок о якобы вторжении России на Украину, называют конфликт "российско-украинским" и выражают скорбь по погибшим.В отличие от резолюций СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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В мире, США, Китай, Украина, ООН, Совет Безопасности ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Совбез ООН проголосует по предложенному США проекту резолюции по Украине
Постпредство КНР: Совбез ООН рассмотрит нейтральное предложение США по Украине