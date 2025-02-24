Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы рассказали о взрывах рядом с генконсульством России в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 24.02.2025 (обновлено: 16:05 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/ochevidtsy-2001291720.html
Очевидцы рассказали о взрывах рядом с генконсульством России в Марселе
Очевидцы рассказали о взрывах рядом с генконсульством России в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
Очевидцы рассказали о взрывах рядом с генконсульством России в Марселе
Очевидцы с места событий сообщили РИА Новости, что слышали два взрыва рядом с генконсульством РФ в Марселе. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:01:00+03:00
2025-02-24T16:05:00+03:00
в мире
россия
франция
украина
мария захарова
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001309305_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72ad17841a8e3060f500629020dbb455.jpg
МАРСЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Очевидцы с места событий сообщили РИА Новости, что слышали два взрыва рядом с генконсульством РФ в Марселе. Взрыв на территории дипмиссии произошел незадолго до 08.00 (10.00 мск). После этого на место происшествия прибыли пожарные и саперы. "В 07.20, потом вдруг было что-то похожее на взрыв бомбы. Не знаю, была ли это бомба... Потом мы начали работу, был второй взрыв. Потом я поговорил со своими ребятами, что была небольшая бомба, не знаю, была ли это бомба или работы, что-то подобное... Второй взрыв был в 07.30", - рассказал работник рядом расположенной стройки. По его словам, позднее прибывшие на место полицейские сказали им прекратить работы. Как сообщил другой строитель, из-за работы строительной техники они нечетко слышали взрывы и не придали им особого значения. Он отметил, что не видел следов возгорания в связи со взрывами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
https://ria.ru/20250224/vzryv-2001257841.html
https://ria.ru/20250224/marsel-2001258742.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Похожее на взрыв бомбы": работник стройки о взрыве рядом с генконсульством РФ
Рядом с российским генконсульством в Марселе были слышны два взрыва, рассказал РИА Новости работник рядом расположенной стройки. Вдруг было что-то похожее на взрыв бомбы… Потом мы начали работу, был второй взрыв В посольстве России в Париже сообщали, что неизвестные бросили в сад консульства в Марселе коктейли Молотова. Захарова заявляла РИА Новости, что эти взрывы имеют все признаки теракта.
2025-02-24T15:01
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001309305_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_1feb88b57a54623e5d625341895d03a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, украина, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Франция, Украина, Мария Захарова, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
Очевидцы рассказали о взрывах рядом с генконсульством России в Марселе

Очевидцы рассказали, что слышали два взрыва рядом с генконсульством РФ в Марселе

Читать ria.ru в
Дзен
МАРСЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Очевидцы с места событий сообщили РИА Новости, что слышали два взрыва рядом с генконсульством РФ в Марселе.
Взрыв на территории дипмиссии произошел незадолго до 08.00 (10.00 мск). После этого на место происшествия прибыли пожарные и саперы.
Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
На территорию консульства России в Марселе бросили два взрывных устройства
Вчера, 12:47
"В 07.20, потом вдруг было что-то похожее на взрыв бомбы. Не знаю, была ли это бомба... Потом мы начали работу, был второй взрыв. Потом я поговорил со своими ребятами, что была небольшая бомба, не знаю, была ли это бомба или работы, что-то подобное... Второй взрыв был в 07.30", - рассказал работник рядом расположенной стройки.
По его словам, позднее прибывшие на место полицейские сказали им прекратить работы.
Как сообщил другой строитель, из-за работы строительной техники они нечетко слышали взрывы и не придали им особого значения. Он отметил, что не видел следов возгорания в связи со взрывами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Посольство России в Париже прокомментировало взрыв в Марселе
Вчера, 12:49
 
В миреРоссияФранцияУкраинаМария ЗахароваВзрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала