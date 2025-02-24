https://ria.ru/20250224/ochevidtsy-2001291720.html

Очевидцы рассказали о взрывах рядом с генконсульством России в Марселе

Очевидцы рассказали о взрывах рядом с генконсульством России в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025

Очевидцы рассказали о взрывах рядом с генконсульством России в Марселе

Очевидцы с места событий сообщили РИА Новости, что слышали два взрыва рядом с генконсульством РФ в Марселе. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:01:00+03:00

2025-02-24T15:01:00+03:00

2025-02-24T16:05:00+03:00

в мире

россия

франция

украина

мария захарова

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001309305_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72ad17841a8e3060f500629020dbb455.jpg

МАРСЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Очевидцы с места событий сообщили РИА Новости, что слышали два взрыва рядом с генконсульством РФ в Марселе. Взрыв на территории дипмиссии произошел незадолго до 08.00 (10.00 мск). После этого на место происшествия прибыли пожарные и саперы. "В 07.20, потом вдруг было что-то похожее на взрыв бомбы. Не знаю, была ли это бомба... Потом мы начали работу, был второй взрыв. Потом я поговорил со своими ребятами, что была небольшая бомба, не знаю, была ли это бомба или работы, что-то подобное... Второй взрыв был в 07.30", - рассказал работник рядом расположенной стройки. По его словам, позднее прибывшие на место полицейские сказали им прекратить работы. Как сообщил другой строитель, из-за работы строительной техники они нечетко слышали взрывы и не придали им особого значения. Он отметил, что не видел следов возгорания в связи со взрывами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250224/vzryv-2001257841.html

https://ria.ru/20250224/marsel-2001258742.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Похожее на взрыв бомбы": работник стройки о взрыве рядом с генконсульством РФ Рядом с российским генконсульством в Марселе были слышны два взрыва, рассказал РИА Новости работник рядом расположенной стройки. Вдруг было что-то похожее на взрыв бомбы… Потом мы начали работу, был второй взрыв В посольстве России в Париже сообщали, что неизвестные бросили в сад консульства в Марселе коктейли Молотова. Захарова заявляла РИА Новости, что эти взрывы имеют все признаки теракта. 2025-02-24T15:01 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, франция, украина, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе