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Российские продукты завоевали популярность на фестивале-ярмарке в ОАЭ

Российские продукты завоевали популярность на фестивале-ярмарке в ОАЭ - РИА Новости, 24.02.2025

Российские продукты завоевали популярность на фестивале-ярмарке в ОАЭ

Резиденты национального павильона с продукцией агропромышленного комплекса Good Food Russia с успехом представили свою продукцию на фестивале-ярмарке "Сделано в РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:21:00+03:00

2025-02-24T19:21:00+03:00

2025-02-24T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Резиденты национального павильона с продукцией агропромышленного комплекса Good Food Russia с успехом представили свою продукцию на фестивале-ярмарке "Сделано в России", который Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проводит с 21 по 25 февраля в Абу-Даби, сообщает центр."Посетители ярмарки имели возможность не только посмотреть, но и попробовать широкий ассортимент товаров, адаптированных для вкусов потребителей в Объединенных Арабских Эмиратах. В день открытия фестиваля состоялось кулинарное шоу Discover Russian Cuisine", - говорится в сообщении.Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, шеф-повар "Мираторга" Илья Муравьев и популярный кулинарный блогер в ОАЭ Кай Торрефлорес приготовили сочные стейки Black Angus от компании "Мираторг" и поделились профессиональными секретами.В рамках прошедшей дегустации были представлены разнообразные блюда, отражающие богатство русской кухни и качество российских продуктов. Нежные блины с семгой, приготовленные из муки компании "Макфа" с добавлением премиальной красной рыбы от "Фуд Тим", особенно высоко оценили жители и гости столицы ОАЭ. Ароматная гречка с грибами, приготовленная с использованием ингредиентов от "Союзпищепрома", "Мистраля" и компании "Ягоды Карелии", также позволили продемонстрировать разнообразие ассортимента продукции, представленной в национальных павильонах АПК Российского экспортного центра.Широкая линейка кондитерских изделий от "Объединенных кондитеров", БРПИ, "Кухмастера" и кондитерского комбината "Сажинский" порадовали гостей широким ассортиментом конфет, шоколада, зефира и других сладостей. Натуральная продукция "Белевской пастилы" стала дополнением к сладкому столу.Также была презентована овощная консервация от "Плодоимпорта", изготовленная из свежих овощей, выращенных на российских полях. Представлены были и варианты для перекуса в течение дня: жареные соленые подсолнечные семечки и орехи от ИП Волков А.Е. и "Соломон-трейд". Освежающая минеральная вода "Байкал Аква" от "Торговой компании "Байкал Аква" дополнила дегустацию, а мороженое от Дмитровского молочного завода стало приятным завершением гастрономического путешествия.Все товары, представленные на дегустации, уже доступны к покупке в ритейл-сетях, таких как Carrefour, и на маркетплейсах, включая Amazon.ae и Noon.com. Компании продвигаются в ОАЭ через российский национальный павильон и национальные магазины на электронных торговых площадках. Эти сервисы представлены на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" организован Российским экспортным центром при поддержке Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и Посольства ОАЭ в России. Официальный партнер ярмарки - Московский экспортный центр. Информационные партнеры - RT и сетевое издание "Русские Эмираты". Партнер РЭЦ по продвижению программы "Сделано в России" - Фонд "Росконгресс".Больше о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

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