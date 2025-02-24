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ЕС запретил предоставлять хранилища для российской нефти - РИА Новости, 24.02.2025
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11:17 24.02.2025 (обновлено: 11:36 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/neft-2001231272.html
ЕС запретил предоставлять хранилища для российской нефти
ЕС запретил предоставлять хранилища для российской нефти - РИА Новости, 24.02.2025
ЕС запретил предоставлять хранилища для российской нефти
ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, говорится в заявлении Совета РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:17:00+03:00
2025-02-24T11:36:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, говорится в заявлении Совета Евросоюза."Совет ЕС запрещает предоставление временного хранения для российской сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, независимо от закупочной цены нефти и конечного пункта назначения этих продуктов", - указывается в документе.Дополнительные ограничения введены и на экспорт товаров и технологий, в частности, программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа. "Кроме того, Совет расширяет запрет на предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов по сырой нефти в России, таких как "Восток ойл", - отмечается в документе.
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евросоюз, в мире
Евросоюз, В мире
ЕС запретил предоставлять хранилища для российской нефти

ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, говорится в заявлении Совета Евросоюза.
"Совет ЕС запрещает предоставление временного хранения для российской сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, независимо от закупочной цены нефти и конечного пункта назначения этих продуктов", - указывается в документе.
Дополнительные ограничения введены и на экспорт товаров и технологий, в частности, программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа. "Кроме того, Совет расширяет запрет на предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов по сырой нефти в России, таких как "Восток ойл", - отмечается в документе.
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