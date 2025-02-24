https://ria.ru/20250224/neft-2001231272.html

ЕС запретил предоставлять хранилища для российской нефти

ЕС запретил предоставлять хранилища для российской нефти - РИА Новости, 24.02.2025

ЕС запретил предоставлять хранилища для российской нефти

ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, говорится в заявлении Совета РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:17:00+03:00

2025-02-24T11:17:00+03:00

2025-02-24T11:36:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. ЕС запретил предоставлять хранилища для российской сырой нефти и нефтепродуктов, независимо от закупочной цены и пункта назначения, говорится в заявлении Совета Евросоюза."Совет ЕС запрещает предоставление временного хранения для российской сырой нефти и нефтепродуктов в ЕС, независимо от закупочной цены нефти и конечного пункта назначения этих продуктов", - указывается в документе.Дополнительные ограничения введены и на экспорт товаров и технологий, в частности, программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа. "Кроме того, Совет расширяет запрет на предоставление товаров, технологий и услуг для завершения проектов по сырой нефти в России, таких как "Восток ойл", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20250220/g7-2000657197.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, в мире