Россия воюет не за территории, а за людей, заявил Небензя
Небензя: Россия говорила неоднократно, что воюет не за территории, а за людей
© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 24 фев - РИА Новости. РФ воюет не за территории, а за людей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
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"В новые российские регионы из Украины стремятся вернуться сотни тысяч жителей, развенчивая утверждения украинской пропаганды о ненависти жителей этой страны к россиянам. Мы говорили неоднократно: мы воюем не за территории, мы воюем за людей", - сказал Небензя с трибуны Генассамблеи ООН.
Позднее в понедельник ГА ООН проголосует по двум проектам резолюции по Украине: западному - антироссийскому и американскому - нейтральному.
Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США.
Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией. Москва, к слову, внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.