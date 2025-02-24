https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001349389.html

Россия воюет не за территории, а за людей, заявил Небензя

Россия воюет не за территории, а за людей, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2025

Россия воюет не за территории, а за людей, заявил Небензя

РФ воюет не за территории, а за людей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:18:00+03:00

2025-02-24T19:18:00+03:00

2025-02-24T19:18:00+03:00

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ООН, 24 фев - РИА Новости. РФ воюет не за территории, а за людей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "В новые российские регионы из Украины стремятся вернуться сотни тысяч жителей, развенчивая утверждения украинской пропаганды о ненависти жителей этой страны к россиянам. Мы говорили неоднократно: мы воюем не за территории, мы воюем за людей", - сказал Небензя с трибуны Генассамблеи ООН. Позднее в понедельник ГА ООН проголосует по двум проектам резолюции по Украине: западному - антироссийскому и американскому - нейтральному. Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США. Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией. Москва, к слову, внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.

https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001345746.html

https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001343355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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