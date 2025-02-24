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Россия воюет не за территории, а за людей, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2025
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19:18 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001349389.html
Россия воюет не за территории, а за людей, заявил Небензя
Россия воюет не за территории, а за людей, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2025
Россия воюет не за территории, а за людей, заявил Небензя
РФ воюет не за территории, а за людей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:18:00+03:00
2025-02-24T19:18:00+03:00
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ООН, 24 фев - РИА Новости. РФ воюет не за территории, а за людей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "В новые российские регионы из Украины стремятся вернуться сотни тысяч жителей, развенчивая утверждения украинской пропаганды о ненависти жителей этой страны к россиянам. Мы говорили неоднократно: мы воюем не за территории, мы воюем за людей", - сказал Небензя с трибуны Генассамблеи ООН. Позднее в понедельник ГА ООН проголосует по двум проектам резолюции по Украине: западному - антироссийскому и американскому - нейтральному. Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США. Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией. Москва, к слову, внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.
https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001345746.html
https://ria.ru/20250224/nebenzya-2001343355.html
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в мире, сша, россия, украина, василий небензя, марко рубио, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Россия, Украина, Василий Небензя, Марко Рубио, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Россия воюет не за территории, а за людей, заявил Небензя

Небензя: Россия говорила неоднократно, что воюет не за территории, а за людей

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 24 фев - РИА Новости. РФ воюет не за территории, а за людей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"В новые российские регионы из Украины стремятся вернуться сотни тысяч жителей, развенчивая утверждения украинской пропаганды о ненависти жителей этой страны к россиянам. Мы говорили неоднократно: мы воюем не за территории, мы воюем за людей", - сказал Небензя с трибуны Генассамблеи ООН.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Трамп узрел настоящее лицо Зеленского, заявил Небензя
Вчера, 18:58
Позднее в понедельник ГА ООН проголосует по двум проектам резолюции по Украине: западному - антироссийскому и американскому - нейтральному.
Западный проект резолюции в 2025 году лишился основного соавтора, США, которые неизменно с начала спецоперации поддерживали антироссийскую риторику в ооновских документах. Проект западников требует от России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке призывает к прекращению боевых действий. В авторах по традиции западные союзники Украины: Британия, Франция, ФРГ, Канада, Швейцария, Польша страны Прибалтики и другие. Кроме США.
Вашингтон же, отказавшись быть соавтором проекта антироссийской резолюции, предложил свой, нейтральный. США в документе не используют излюбленные Западом формулировки и называют конфликт "российско-украинским". Госсекретарь США Марко Рубио уже назвал соответствующий проект "историческим". Также США проектом просят о скорейшем прекращении "конфликта" и призывают к прочному миру между Украиной и Россией. Москва, к слову, внесла поправку к американскому проекту резолюции с призывом "устранения коренных причин" кризиса.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
Вчера, 18:39
 
В миреСШАРоссияУкраинаВасилий НебензяМарко РубиоООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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