https://ria.ru/20250224/moskva-2001199077.html
Собянин рассказал, сколько соцобъектов построят в Москве в 2025-2026 годах
Собянин рассказал, сколько соцобъектов построят в Москве в 2025-2026 годах - РИА Новости, 24.02.2025
Собянин рассказал, сколько соцобъектов построят в Москве в 2025-2026 годах
Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T07:41:00+03:00
2025-02-24T07:41:00+03:00
2025-02-24T07:41:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В 2025–2026 гг. запланировано строительство порядка 150 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что 1118 объектов социальной инфраструктуры построили в столице с 2011 года. Из них в 2024-м - 49 школ и детских садов, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов.
https://realty.ria.ru/20250220/sobjanin-2000511817.html
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал, сколько соцобъектов построят в Москве в 2025-2026 годах
Собянин: Порядка 150 социальных объектов построят в Москве в 2025-2026 годах