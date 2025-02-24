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Двух россиян объявили нежелательными лицами в Румынии и Молдавии - РИА Новости, 24.02.2025
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20:31 24.02.2025 (обновлено: 20:56 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/moldaviya-2001358260.html
Двух россиян объявили нежелательными лицами в Румынии и Молдавии
Двух россиян объявили нежелательными лицами в Румынии и Молдавии - РИА Новости, 24.02.2025
Двух россиян объявили нежелательными лицами в Румынии и Молдавии
Двое граждан России были объявлены нежелательными лицами в Румынии, а затем и в Молдавии под предлогом того, что они якобы имеют отношение к шпионажу, сообщает... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:31:00+03:00
2025-02-24T20:56:00+03:00
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КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Двое граждан России были объявлены нежелательными лицами в Румынии, а затем и в Молдавии под предлогом того, что они якобы имеют отношение к шпионажу, сообщает молдавское агентство IPN. "После приземления в международном аэропорту Кишинева в начале февраля двое агентов российских спецслужб, работавших под прикрытием компании "Лукойл", были объявлены нежелательными лицами в Республике Молдова сроком на пять лет", - сообщает агентство. Информацию агентству подтвердили источники в аэропорту Кишинева и в правоохранительных структурах. Румынский портал Newsweek.ro утверждает, что мужчины прибыли в Молдавию из Румынии, где они также были объявлены нежелательными лицами. Утверждается, что мужчины якобы пытались вести шпионаж в Румынии под прикрытием компании "Лукойл". Newsweek.ro утверждает, что речь идет о Кирилле Шляхове и Сергее Маркове. Официальной причиной отказа для въезда в Румынию, названной румынскими властями, является "участие в деятельности, несовместимой с целью визита". По данным портала, данная формулировка представляет собой бюрократический эвфемизм для обозначения шпионской деятельности.
https://ria.ru/20250220/moldaviya-2000660106.html
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в мире, румыния, молдавия, кишинев, россия
В мире, Румыния, Молдавия, Кишинев, Россия
Двух россиян объявили нежелательными лицами в Румынии и Молдавии

IPN: двух граждан России объявили нежелательными лицами в Румынии и Молдавии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. Двое граждан России были объявлены нежелательными лицами в Румынии, а затем и в Молдавии под предлогом того, что они якобы имеют отношение к шпионажу, сообщает молдавское агентство IPN.
"После приземления в международном аэропорту Кишинева в начале февраля двое агентов российских спецслужб, работавших под прикрытием компании "Лукойл", были объявлены нежелательными лицами в Республике Молдова сроком на пять лет", - сообщает агентство.
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Информацию агентству подтвердили источники в аэропорту Кишинева и в правоохранительных структурах.
Румынский портал Newsweek.ro утверждает, что мужчины прибыли в Молдавию из Румынии, где они также были объявлены нежелательными лицами. Утверждается, что мужчины якобы пытались вести шпионаж в Румынии под прикрытием компании "Лукойл". Newsweek.ro утверждает, что речь идет о Кирилле Шляхове и Сергее Маркове.
Официальной причиной отказа для въезда в Румынию, названной румынскими властями, является "участие в деятельности, несовместимой с целью визита". По данным портала, данная формулировка представляет собой бюрократический эвфемизм для обозначения шпионской деятельности.
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