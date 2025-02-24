https://ria.ru/20250224/mobilizatsiya-2001234269.html

На Украине сотрудники военкомата попытались задушить мужчину

На Украине сотрудники военкомата попытались задушить мужчину - РИА Новости, 24.02.2025

На Украине сотрудники военкомата попытались задушить мужчину

Сотрудники военкомата в городе Хмельницкий на западе Украины пытались задушить мужчину во время "силовой мобилизации", сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:30:00+03:00

2025-02-24T11:30:00+03:00

2025-02-24T11:30:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Сотрудники военкомата в городе Хмельницкий на западе Украины пытались задушить мужчину во время "силовой мобилизации", сообщило украинское издание "Страна.ua". "ТЦК (сотрудники военкомата - ред.) в Хмельницком душили мужчину во время мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". В видеоролике, опубликованном "Страной", группа мужчин в камуфляже ВСУ пытается задержать гражданского. Один из военнослужащих применяет к гражданскому удушающий прием и валит того на землю. Какое-то время борьба продолжается, но жертву удерживают на земле. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html

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в мире, хмельницкий (город), украина, страна.ua, вооруженные силы украины