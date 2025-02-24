https://ria.ru/20250224/mo-2001248601.html

ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 24.02.2025

ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, станцию контрбатарейной... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:16:00+03:00

2025-02-24T12:16:00+03:00

2025-02-24T12:20:00+03:00

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часов яр

северск

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Червоное и Константиновка Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, два автомобиля. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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северск

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, часов яр, северск, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)