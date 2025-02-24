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ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 24.02.2025 (обновлено: 12:20 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/mo-2001248601.html
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Юг" - РИА Новости, 24.02.2025
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, станцию контрбатарейной... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:16:00+03:00
2025-02-24T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
часов яр
северск
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Червоное и Константиновка Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, два автомобиля. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, часов яр, северск, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Часов Яр, Северск, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Юг"

МО РФ: ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий группировки "Юг"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям пяти механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Новомарково, Часов Яр, Ступочки, Червоное и Константиновка Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, два автомобиля. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьЧасов ЯрСеверскСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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