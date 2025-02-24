Мишустин призвал поддерживать темпы роста российской экономики
Мишустин призвал изучить потребности предприятий и помогать им находить решения
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ. 24 февраля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ. 24 февраля 2025
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская экономика в прошлом году показала высокие темпы роста, надо поддержать этот тренд, изучить потребности предприятий и помогать им, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник провел совещание с вице-премьерами.
"В прошлом году российская экономика показала достаточно высокие темпы роста. Недавно, вы знаете, я докладывал подробно об этом президенту. Надо, конечно, поддержать такой тренд. Нужно внимательно изучить потребности предприятий, помогать им находить решения, которые отвечают на внешние и внутренние вызовы, и стимулировать движение вперед", - сказал Мишустин.
Вице-премьер Александр Новак на совещании доложил о работе по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которую в правительстве ведет специальная подкомиссия. Мишустин в свою очередь попросил своих заместителей вместе с министрами принять активное участие в ее работе по отраслям, которые они курируют, а также взять на особый контроль реализацию принимаемых решений.
"Все актуальные предложения по новым мерам поддержки курируемых вами отраслей надо вносить в нее в формате "одного окна", - добавил премьер.