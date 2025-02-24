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Мишустин призвал поддерживать темпы роста российской экономики - РИА Новости, 24.02.2025
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11:21 24.02.2025 (обновлено: 11:31 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/mishustin-2001232166.html
Мишустин призвал поддерживать темпы роста российской экономики
Мишустин призвал поддерживать темпы роста российской экономики - РИА Новости, 24.02.2025
Мишустин призвал поддерживать темпы роста российской экономики
Российская экономика в прошлом году показала высокие темпы роста, надо поддержать этот тренд, изучить потребности предприятий и помогать им, заявил... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:21:00+03:00
2025-02-24T11:31:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
александр новак
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская экономика в прошлом году показала высокие темпы роста, надо поддержать этот тренд, изучить потребности предприятий и помогать им, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава правительства в понедельник провел совещание с вице-премьерами."В прошлом году российская экономика показала достаточно высокие темпы роста. Недавно, вы знаете, я докладывал подробно об этом президенту. Надо, конечно, поддержать такой тренд. Нужно внимательно изучить потребности предприятий, помогать им находить решения, которые отвечают на внешние и внутренние вызовы, и стимулировать движение вперед", - сказал Мишустин.Вице-премьер Александр Новак на совещании доложил о работе по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которую в правительстве ведет специальная подкомиссия. Мишустин в свою очередь попросил своих заместителей вместе с министрами принять активное участие в ее работе по отраслям, которые они курируют, а также взять на особый контроль реализацию принимаемых решений."Все актуальные предложения по новым мерам поддержки курируемых вами отраслей надо вносить в нее в формате "одного окна", - добавил премьер.
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экономика, россия, михаил мишустин, александр новак
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Александр Новак
Мишустин призвал поддерживать темпы роста российской экономики

Мишустин призвал изучить потребности предприятий и помогать им находить решения

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ. 24 февраля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ. 24 февраля 2025
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российская экономика в прошлом году показала высокие темпы роста, надо поддержать этот тренд, изучить потребности предприятий и помогать им, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства в понедельник провел совещание с вице-премьерами.
"В прошлом году российская экономика показала достаточно высокие темпы роста. Недавно, вы знаете, я докладывал подробно об этом президенту. Надо, конечно, поддержать такой тренд. Нужно внимательно изучить потребности предприятий, помогать им находить решения, которые отвечают на внешние и внутренние вызовы, и стимулировать движение вперед", - сказал Мишустин.
Вице-премьер Александр Новак на совещании доложил о работе по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, которую в правительстве ведет специальная подкомиссия. Мишустин в свою очередь попросил своих заместителей вместе с министрами принять активное участие в ее работе по отраслям, которые они курируют, а также взять на особый контроль реализацию принимаемых решений.
"Все актуальные предложения по новым мерам поддержки курируемых вами отраслей надо вносить в нее в формате "одного окна", - добавил премьер.
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