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ЕС пока не рассматривает отправку миротворцев на Украину, заявила Каллас - РИА Новости, 24.02.2025
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10:34 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/mirotvortsy-2001221368.html
ЕС пока не рассматривает отправку миротворцев на Украину, заявила Каллас
ЕС пока не рассматривает отправку миротворцев на Украину, заявила Каллас - РИА Новости, 24.02.2025
ЕС пока не рассматривает отправку миротворцев на Украину, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз пока предметно не рассматривает отправку европейских "миротворцев" на Украину, обсуждает гарантии... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:34:00+03:00
2025-02-24T10:34:00+03:00
в мире
украина
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брюссель
владимир зеленский
владимир путин
кайя каллас
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз пока предметно не рассматривает отправку европейских "миротворцев" на Украину, обсуждает гарантии безопасности. "Сначала должен быть мир, но Россия не хочет мира, поэтому мы не можем создавать какие-либо миротворческие миссии, обсуждение идет о том, какие гарантии безопасности мы можем предоставить Украине, вот это обсуждается", - сказала она перед заседанием в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналистов о том, как далеко продвинулись дискуссии о направлении на Украину "миротворцев". Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html
https://ria.ru/20250206/zelenskiy-1997844831.html
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в мире, украина, россия, брюссель, владимир зеленский, владимир путин, кайя каллас, евросоюз, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Кайя Каллас, Евросоюз, Верховная Рада Украины
ЕС пока не рассматривает отправку миротворцев на Украину, заявила Каллас

Каллас: Евросоюз пока предметно не рассматривает отправку миротворцев на Украину

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз пока предметно не рассматривает отправку европейских "миротворцев" на Украину, обсуждает гарантии безопасности.
"Сначала должен быть мир, но Россия не хочет мира, поэтому мы не можем создавать какие-либо миротворческие миссии, обсуждение идет о том, какие гарантии безопасности мы можем предоставить Украине, вот это обсуждается", - сказала она перед заседанием в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналистов о том, как далеко продвинулись дискуссии о направлении на Украину "миротворцев".
Глава ХДС Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Ракеты Taurus и миротворцы: что будущий канцлер ФРГ говорил о России
Вчера, 06:05
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Посол России во Франции высказался о требовании Зеленского о "миротворцах"
6 февраля, 21:51
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельВладимир ЗеленскийВладимир ПутинКайя КалласЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
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