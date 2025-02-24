https://ria.ru/20250224/migranty-2001273761.html

В Подмосковье задержали 36 нелегальных мигрантов

В Подмосковье задержали 36 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 24.02.2025

В Подмосковье задержали 36 нелегальных мигрантов

Полицейские в ходе рейда выявили 36 мигрантов-нелегалов на стройке в Подмосковье, девять из них будут выдворены из страны, сообщила начальник управления... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:06:00+03:00

2025-02-24T14:06:00+03:00

2025-02-24T14:06:00+03:00

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Полицейские в ходе рейда выявили 36 мигрантов-нелегалов на стройке в Подмосковье, девять из них будут выдворены из страны, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова. Сотрудники управления по вопросам миграции подмосковного главка МВД РФ при силовой поддержке специального полка полиции проверили соблюдение миграционного законодательства на территории строительства жилого комплекса в Ленинском городском округе. "Полицейские проверили по информационным учетным базам 71 иностранного гражданина. За незаконное осуществление трудовой деятельности и нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации в отношении 36 мигрантов составлены административные протоколы по статье 18.10 и 18.8 КоАП РФ", – сказала Петрова. Она уточнила, что на правонарушителей наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, девять из них будут выдворены за пределы Российской Федерации. В настоящее время полиция устанавливает причастность работодателя к противозаконной деятельности.

https://ria.ru/20241030/migranty-1980851991.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), татьяна петрова, министерство внутренних дел рф (мвд россии)