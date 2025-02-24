Рейтинг@Mail.ru
В МИД России отметили деструктивный эффект западных санкций - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html
В МИД России отметили деструктивный эффект западных санкций
В МИД России отметили деструктивный эффект западных санкций - РИА Новости, 24.02.2025
В МИД России отметили деструктивный эффект западных санкций
Незаконные западные санкции несут деструктивный эффект, который нарушает нормальную экономическую деятельность и усугубляет угрозы голода, заявил заместитель... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:24:00+03:00
2025-02-24T16:24:00+03:00
россия
женева (город)
сергей вершинин
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Незаконные западные санкции несут деструктивный эффект, который нарушает нормальную экономическую деятельность и усугубляет угрозы голода, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на встрече с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан. Встреча состоялась накануне в Женеве, уточнили в МИД РФ. "Собеседники обсудили текущую ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности с упором на важность обеспечения доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В связи с этим были рассмотрены вопросы выполнения профильного Меморандума Россия-ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта. С российской стороны подчеркнута ключевая роль наших поставок зерновых и удобрений, включая соответствующие гуманитарные акции, отмечен деструктивный эффект незаконных односторонних западных санкций, нарушающих нормальную экономическую деятельность и усугубляющих угрозы голода и другие кризисные явления", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001301616.html
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_1f6dd718fcb20c3a72c0c7b831a2a42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, женева (город), сергей вершинин, оон, в мире
Россия, Женева (город), Сергей Вершинин, ООН, В мире
В МИД России отметили деструктивный эффект западных санкций

Замглавы МИД Вершинин: незаконные западные санкции несут деструктивный эффект

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Незаконные западные санкции несут деструктивный эффект, который нарушает нормальную экономическую деятельность и усугубляет угрозы голода, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на встрече с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан.
Встреча состоялась накануне в Женеве, уточнили в МИД РФ.
"Собеседники обсудили текущую ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности с упором на важность обеспечения доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В связи с этим были рассмотрены вопросы выполнения профильного Меморандума Россия-ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта. С российской стороны подчеркнута ключевая роль наших поставок зерновых и удобрений, включая соответствующие гуманитарные акции, отмечен деструктивный эффект незаконных односторонних западных санкций, нарушающих нормальную экономическую деятельность и усугубляющих угрозы голода и другие кризисные явления", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Великобритания расширила санкции против России
Вчера, 15:34
 
РоссияЖенева (город)Сергей ВершининООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала