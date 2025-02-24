https://ria.ru/20250224/mid-2001315062.html

В МИД России отметили деструктивный эффект западных санкций

В МИД России отметили деструктивный эффект западных санкций - РИА Новости, 24.02.2025

В МИД России отметили деструктивный эффект западных санкций

Незаконные западные санкции несут деструктивный эффект, который нарушает нормальную экономическую деятельность и усугубляет угрозы голода, заявил заместитель... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:24:00+03:00

2025-02-24T16:24:00+03:00

2025-02-24T16:24:00+03:00

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женева (город)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Незаконные западные санкции несут деструктивный эффект, который нарушает нормальную экономическую деятельность и усугубляет угрозы голода, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на встрече с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан. Встреча состоялась накануне в Женеве, уточнили в МИД РФ. "Собеседники обсудили текущую ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности с упором на важность обеспечения доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. В связи с этим были рассмотрены вопросы выполнения профильного Меморандума Россия-ООН о нормализации отечественного сельхозэкспорта. С российской стороны подчеркнута ключевая роль наших поставок зерновых и удобрений, включая соответствующие гуманитарные акции, отмечен деструктивный эффект незаконных односторонних западных санкций, нарушающих нормальную экономическую деятельность и усугубляющих угрозы голода и другие кризисные явления", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.

https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001301616.html

россия

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россия, женева (город), сергей вершинин, оон, в мире