https://ria.ru/20250224/mid-2001305618.html
Фидан призвал США найти способ решения конфликта на Украине
Фидан призвал США найти способ решения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Фидан призвал США найти способ решения конфликта на Украине
США необходимо найти способ решения конфликта на Украине, чтобы продвинуть отношения с Россией, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Bloomberg TV. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:51:00+03:00
2025-02-24T15:51:00+03:00
2025-02-24T15:52:00+03:00
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. США необходимо найти способ решения конфликта на Украине, чтобы продвинуть отношения с Россией, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Bloomberg TV. "Я думаю, что то, что пытается сделать господин (Дональд, президент США) Трамп и его администрация, то, что я пытаюсь понять, если они разводят вопрос украинской войны с другими американо-российскими отношениями, то это нечто другое. Это означает, что может быть два направления: на одном они могут работать над тем, как остановить российско-украинскую войну, на другом - как преодолеть существующие вызовы и проблемы в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Но большая часть проблем возникла сразу после начала войны. Поэтому я думаю, что эти два направления тесно взаимосвязаны друг с другом. Так что в конечном итоге, если господин Трамп хочет продвинуть отношения или решить текущие проблемы с Россией, ему необходимо также найти способ решить украинскую проблему очень правильным образом",- заявил Фидан.
https://ria.ru/20250224/turtsija-2001242637.html
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в мире, россия, сша, украина, хакан фидан
В мире, Россия, США, Украина, Хакан Фидан
Фидан призвал США найти способ решения конфликта на Украине
Глава МИД Турции Фидан: США необходимо найти способ решения конфликта на Украине