https://ria.ru/20250224/mid-2001305618.html

Фидан призвал США найти способ решения конфликта на Украине

Фидан призвал США найти способ решения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Фидан призвал США найти способ решения конфликта на Украине

США необходимо найти способ решения конфликта на Украине, чтобы продвинуть отношения с Россией, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Bloomberg TV. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:51:00+03:00

2025-02-24T15:51:00+03:00

2025-02-24T15:52:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

хакан фидан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001259971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d34e5738ba621002f2e018d5083459b.jpg

АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. США необходимо найти способ решения конфликта на Украине, чтобы продвинуть отношения с Россией, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Bloomberg TV. "Я думаю, что то, что пытается сделать господин (Дональд, президент США) Трамп и его администрация, то, что я пытаюсь понять, если они разводят вопрос украинской войны с другими американо-российскими отношениями, то это нечто другое. Это означает, что может быть два направления: на одном они могут работать над тем, как остановить российско-украинскую войну, на другом - как преодолеть существующие вызовы и проблемы в отношениях между Россией и Соединенными Штатами. Но большая часть проблем возникла сразу после начала войны. Поэтому я думаю, что эти два направления тесно взаимосвязаны друг с другом. Так что в конечном итоге, если господин Трамп хочет продвинуть отношения или решить текущие проблемы с Россией, ему необходимо также найти способ решить украинскую проблему очень правильным образом",- заявил Фидан.

https://ria.ru/20250224/turtsija-2001242637.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, хакан фидан