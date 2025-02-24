https://ria.ru/20250224/merts-2001343035.html

Мерц признался, что делает ставку на противников политики Трампа по России

Мерц признался, что делает ставку на противников политики Трампа по России - РИА Новости, 24.02.2025

Мерц признался, что делает ставку на противников политики Трампа по России

Кандидат в канцлеры от победившего на выборах в ФРГ Христианско-демократического Союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил надежду, что политика разрядки американского... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:37:00+03:00

2025-02-24T18:37:00+03:00

2025-02-24T18:37:00+03:00

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Кандидат в канцлеры от победившего на выборах в ФРГ Христианско-демократического Союза (ХДС) Фридрих Мерц выразил надежду, что политика разрядки американского президента Дональда Трампа по отношению к РФ и в вопросе урегулирования украинского конфликта не являются необратимой позицией, поскольку в конгрессе США есть противники этих идей, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Берлине. "Я довольно сильно обеспокоен тем, что мы слышим из Вашингтона, особенно в последние дни. Однако лично я не думаю, что это последнее слово. Я также слышу из конгресса совершенно другие голоса. Есть много американцев, которые в данный момент критически относятся к курсу собственного правительства", - заявил он, выступая в штабе партии в Берлине. Мерц пояснил, что, с его точки зрения, решающим является то, что на европейской стороне Атлантики имеется единая позиция по тем вопросам, "которые необходимо рассмотреть". "Я бы никогда не подумал, что мне когда-либо придется так думать, не говоря уже о том, чтобы об этом говорить. Но все сигналы, которые мы получаем из США, указывают на то, что интерес к Европе заметно снижается, а готовность участвовать в европейских делах ослабевает", - подчеркнул он. В то же время он выразил надежду, что Европа сможет убедить США в том, что в общих интересах сохранить хорошие трансатлантические отношения. "Но, как это всегда бывает, нужно уметь работать и с наихудшим сценарием. Когда побеждают те, кто в Америке делает своим лозунгом не просто "america first", а почти "america alone" (только Америка, англ.), то ситуация становится сложной. Однако я продолжаю надеяться, что нам удастся сохранить трансатлантические отношения", - пояснил он. В этом контексте он упомянул, что в воскресенье вечером он поговорил по телефону с французским президентом Эммануэлем Макроном до его отъезда в США. В понедельник из видео, публикуемых американскими журналистами в соцсети Х стало известно, что Трамп не вышел поприветствовать Макрона, когда его машина подъехала ко входу в Белый дом. Ранее газета Times сообщала, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер, который посетит Вашингтон в четверг, попытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от двусторонних переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта в обмен на обязательства Европы обеспечить безопасность Украины в будущем. Трамп ранее сделал несколько критических заявлений в адрес Владимира Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы. По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20250224/merts-2001309884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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