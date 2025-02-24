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Мерц может ослабить "Альтернативу для Германии", считает Нимайер - РИА Новости, 24.02.2025
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16:57 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/merts-2001322502.html
Мерц может ослабить "Альтернативу для Германии", считает Нимайер
Мерц может ослабить "Альтернативу для Германии", считает Нимайер - РИА Новости, 24.02.2025
Мерц может ослабить "Альтернативу для Германии", считает Нимайер
Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы за срок во власти... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:57:00+03:00
2025-02-24T16:57:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
мерец
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы за срок во власти сделать бессмысленным существование "Альтернативы для Германии" и резко ослабить эту партию, если его кабмин стал бы проводить устраивающую правых политику, считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. В разговоре с РИА Новости он отметил, что "Альтернатива для Германии" по итогам выборов будет, вероятно, крупнейшей оппозиционной партией в бундестаге. При этом правительство наверняка возглавит консервативный блок ХДС/ХСС, что вынудит АдГ пытаться давить на кабмин "справа". Если кабмин Мерца сможет проводить правую политику, устраивающую многих членов АдГ, то существование "Альтернативы" как оппозиции фактически станет бессмысленным, полагает Нимайер. "В итоге, думаю, это разделит АдГ. Члены АдГ скорее присоединятся к ХДС при Мерце - это не та партия, что была при (экс-канцлере Ангеле) Меркель - и таким образом Мерц может объединить правых в Германии. Так что, полагаю, если он хитро сыграет, к следующим выборам в Германии может не быть АдГ при очень сильном ХДС", - добавил собеседник агентства. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер.
https://ria.ru/20250224/merts-2001296885.html
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в мире, германия, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, мерец, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Мерец, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Мерц может ослабить "Альтернативу для Германии", считает Нимайер

Немецкий политик Нимайер: Мерц может сделать бессмысленным существование АдГ

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы за срок во власти сделать бессмысленным существование "Альтернативы для Германии" и резко ослабить эту партию, если его кабмин стал бы проводить устраивающую правых политику, считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что "Альтернатива для Германии" по итогам выборов будет, вероятно, крупнейшей оппозиционной партией в бундестаге. При этом правительство наверняка возглавит консервативный блок ХДС/ХСС, что вынудит АдГ пытаться давить на кабмин "справа". Если кабмин Мерца сможет проводить правую политику, устраивающую многих членов АдГ, то существование "Альтернативы" как оппозиции фактически станет бессмысленным, полагает Нимайер.
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками во время предвыборного мероприятия в Оберхаузене - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Вчера, 15:18
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"В итоге, думаю, это разделит АдГ. Члены АдГ скорее присоединятся к ХДС при Мерце - это не та партия, что была при (экс-канцлере Ангеле) Меркель - и таким образом Мерц может объединить правых в Германии. Так что, полагаю, если он хитро сыграет, к следующим выборам в Германии может не быть АдГ при очень сильном ХДС", - добавил собеседник агентства.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Вчера, 16:18
 
В миреГерманияФридрих МерцОлаф ШольцХДС/ХССМерецВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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