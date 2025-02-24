Мерц может ослабить "Альтернативу для Германии", считает Нимайер
Немецкий политик Нимайер: Мерц может сделать бессмысленным существование АдГ
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц мог бы за срок во власти сделать бессмысленным существование "Альтернативы для Германии" и резко ослабить эту партию, если его кабмин стал бы проводить устраивающую правых политику, считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что "Альтернатива для Германии" по итогам выборов будет, вероятно, крупнейшей оппозиционной партией в бундестаге. При этом правительство наверняка возглавит консервативный блок ХДС/ХСС, что вынудит АдГ пытаться давить на кабмин "справа". Если кабмин Мерца сможет проводить правую политику, устраивающую многих членов АдГ, то существование "Альтернативы" как оппозиции фактически станет бессмысленным, полагает Нимайер.
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"В итоге, думаю, это разделит АдГ. Члены АдГ скорее присоединятся к ХДС при Мерце - это не та партия, что была при (экс-канцлере Ангеле) Меркель - и таким образом Мерц может объединить правых в Германии. Так что, полагаю, если он хитро сыграет, к следующим выборам в Германии может не быть АдГ при очень сильном ХДС", - добавил собеседник агентства.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5-процентный барьер.