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Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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16:04 24.02.2025 (обновлено: 16:21 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/merts-2001309884.html
Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине
Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине
Попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева, заявил лидер и кандидат в канцлеры от победившего на РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:04:00+03:00
2025-02-24T16:21:00+03:00
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева, заявил лидер и кандидат в канцлеры от победившего на досрочных выборах в Германии партии Христианско-демократический Фридрих Мерц."Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка (США, ред.) заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы", - сказал он в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине.Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли ранее в Эр-Рияде. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250224/es-2001310496.html
https://ria.ru/20250224/ukraina-2001270816.html
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россия, сша, украина, германия, фридрих мерц, в мире
Россия, США, Украина, Германия, Фридрих Мерц, В мире
Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине

Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине "в обход других"

© AP Photo / Martin MeissnerГлава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками во время предвыборного мероприятия в Оберхаузене
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками во время предвыборного мероприятия в Оберхаузене - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками во время предвыборного мероприятия в Оберхаузене. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева, заявил лидер и кандидат в канцлеры от победившего на досрочных выборах в Германии партии Христианско-демократический Фридрих Мерц.
"Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка (США, ред.) заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы", - сказал он в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине.
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. 24 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Главы МИД ЕС не одобрили инициативу Каллас о военной помощи Украине
Вчера, 16:07
Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли ранее в Эр-Рияде. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.
Флаг США над посольством страны в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
СМИ раскрыли детали предложения США по Украине
Вчера, 13:46
По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
СМИ сообщили о миллиардных издержках Польши из-за Украины
Вчера, 13:15
 
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