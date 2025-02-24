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Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине

Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Мерц выступил против заключения Россией и США сделки по Украине

Попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева, заявил лидер и кандидат в канцлеры от победившего на РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:04:00+03:00

2025-02-24T16:04:00+03:00

2025-02-24T16:21:00+03:00

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Попытка США и РФ в обход других сторон заключить сделку по Украине неприемлемо ни для Европы, ни для Киева, заявил лидер и кандидат в канцлеры от победившего на досрочных выборах в Германии партии Христианско-демократический Фридрих Мерц."Мы наблюдаем с большим беспокойством, что в обход европейцев и Украины делается попытка (США, ред.) заключить сделку с Россией по Украине. Вас не удивит, что я скажу, что это неприемлемо как для Украины, так и для Европы", - сказал он в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине.Ранее президент США Дональд Трамп сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли ранее в Эр-Рияде. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества РФ и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр выразил уверенность, что после переговоров США стали лучше понимать позицию Москвы.По данным МИД России, в Эр-Рияде стороны также договорились возобновить коммуникацию по ряду международных проблем с учетом ответственности РФ и США как ядерных держав. Стороны выразили намерение в перспективе рассмотреть возобновление сотрудничества в космической, энергетической и других сферах.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду допустил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, украина, германия, фридрих мерц, в мире