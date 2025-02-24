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ХДС начнет переговоры с СДПГ о двухпартийной коалиции - РИА Новости, 24.02.2025
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15:41 24.02.2025 (обновлено: 16:01 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/merts-2001303615.html
ХДС начнет переговоры с СДПГ о двухпартийной коалиции
ХДС начнет переговоры с СДПГ о двухпартийной коалиции - РИА Новости, 24.02.2025
ХДС начнет переговоры с СДПГ о двухпартийной коалиции
Победившая на досрочных выборах партия Христианско-демократический союз готовится к коалиционным переговорам о создании двухпартийного правительства с... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:41:00+03:00
2025-02-24T16:01:00+03:00
хдс/хсс
в мире
германия
берлин (город)
олаф шольц
фридрих мерц
кристиан линднер
социал-демократическая партия германии
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Победившая на досрочных выборах партия Христианско-демократический союз готовится к коалиционным переговорам о создании двухпартийного правительства с Социал-демократической партией текущего канцлера Олафа Шольца, заявил лидер и кандидат в канцлеры христианских демократов Фридрих Мерц."Вместе с мандатами социальных демократов, которые вышли на 120 депутатов, мы вместе составляем 328 мандатов из 630 и, тем самым, естественно, в состоянии создать коалицию. Черно-красная коалиция (ХДС и СДПГ по цветам партий, ред.) является именно тем, чего мы хотим", - заявил он в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине.Мерц пояснил, что уже провел переговоры с правлением ХДС и там идею коалиции с социал-демократами поддержали."В ближайшие дни мы будем вести переговоры (с СДПГ - ред.). Эти переговоры уже подготовлены, и ту или иную беседу мы уже провели. К примеру, с правлением СДПГ. Также я поговорю вскоре с канцлером (Олафом Шольцем, СДПГ, ред.)", - добавил он.Ранее сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль не исключил коалиции с ХДС, но обвинил Мерца в "углублениии рвов" с социал-демократами через его критические высказывания по отношению к канцлеру Олафу Шольцу.Ранее партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) и входившая ранее в коалицию "Свободная Демократическая партия" (СвДП) набрали менее необходимых 5% для прохода в немецкий парламент. Подсчёты по соотношению распределения кресел в бундестаге позволяют тем самым ХДС ограничиться в качестве союзника по коалиции одними лишь социал-демократами (СДПГ), избежав при этом сложных переговоров и вынужденного сотрудничества с "Зелёными".Ранее данные избиркома ФРГ по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах показали, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидируют на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов.Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) набрала результат менее необходимых 5% - 4,972%. Кроме того, в бундестаг не проходит СвДП (4,3%), которая ранее была в правительственной коалиции.Проведение досрочных выборов 23 февраля стало возможным из-за прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зелёных" и СвДП из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером, а также на фоне экономического кризиса в стране.
https://ria.ru/20250224/germanija-2001274984.html
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хдс/хсс, в мире, германия, берлин (город), олаф шольц, фридрих мерц, кристиан линднер, социал-демократическая партия германии
ХДС/ХСС, В мире, Германия, Берлин (город), Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Кристиан Линднер, Социал-демократическая партия Германии
ХДС начнет переговоры с СДПГ о двухпартийной коалиции

Мерц: ХДС начнет переговоры с СДПГ и Шольцем о двухпартийной коалиции

© AP Photo / Markus SchreiberШтаб-квартира партии ХДС в Берлине во время подведения итогов выборов
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине во время подведения итогов выборов - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине во время подведения итогов выборов. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Победившая на досрочных выборах партия Христианско-демократический союз готовится к коалиционным переговорам о создании двухпартийного правительства с Социал-демократической партией текущего канцлера Олафа Шольца, заявил лидер и кандидат в канцлеры христианских демократов Фридрих Мерц.
"Вместе с мандатами социальных демократов, которые вышли на 120 депутатов, мы вместе составляем 328 мандатов из 630 и, тем самым, естественно, в состоянии создать коалицию. Черно-красная коалиция (ХДС и СДПГ по цветам партий, ред.) является именно тем, чего мы хотим", - заявил он в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине.
Предвыборный плакат немецкой партии Альтернатива для Германии рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Эксперт оценил возможность коалиции ХДС/ХСС и АдГ по итогам выборов
Вчера, 14:11
Мерц пояснил, что уже провел переговоры с правлением ХДС и там идею коалиции с социал-демократами поддержали.
"В ближайшие дни мы будем вести переговоры (с СДПГ - ред.). Эти переговоры уже подготовлены, и ту или иную беседу мы уже провели. К примеру, с правлением СДПГ. Также я поговорю вскоре с канцлером (Олафом Шольцем, СДПГ, ред.)", - добавил он.
Ранее сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль не исключил коалиции с ХДС, но обвинил Мерца в "углублениии рвов" с социал-демократами через его критические высказывания по отношению к канцлеру Олафу Шольцу.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Лидер АдГ высказалась о конкуренции с блоком ХДС/ХСС
Вчера, 12:49
Ранее партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) и входившая ранее в коалицию "Свободная Демократическая партия" (СвДП) набрали менее необходимых 5% для прохода в немецкий парламент. Подсчёты по соотношению распределения кресел в бундестаге позволяют тем самым ХДС ограничиться в качестве союзника по коалиции одними лишь социал-демократами (СДПГ), избежав при этом сложных переговоров и вынужденного сотрудничества с "Зелёными".
Ранее данные избиркома ФРГ по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах показали, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидируют на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов.
Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) набрала результат менее необходимых 5% - 4,972%. Кроме того, в бундестаг не проходит СвДП (4,3%), которая ранее была в правительственной коалиции.
Проведение досрочных выборов 23 февраля стало возможным из-за прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зелёных" и СвДП из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером, а также на фоне экономического кризиса в стране.
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В АдГ назвали условие коалиции с ХДС
23 февраля, 21:18
 
ХДС/ХССВ миреГерманияБерлин (город)Олаф ШольцФридрих МерцКристиан ЛинднерСоциал-демократическая партия Германии
 
 
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