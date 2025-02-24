https://ria.ru/20250224/merts-2001303615.html

ХДС начнет переговоры с СДПГ о двухпартийной коалиции

ХДС начнет переговоры с СДПГ о двухпартийной коалиции - РИА Новости, 24.02.2025

ХДС начнет переговоры с СДПГ о двухпартийной коалиции

Победившая на досрочных выборах партия Христианско-демократический союз готовится к коалиционным переговорам о создании двухпартийного правительства с... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:41:00+03:00

2025-02-24T15:41:00+03:00

2025-02-24T16:01:00+03:00

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Победившая на досрочных выборах партия Христианско-демократический союз готовится к коалиционным переговорам о создании двухпартийного правительства с Социал-демократической партией текущего канцлера Олафа Шольца, заявил лидер и кандидат в канцлеры христианских демократов Фридрих Мерц."Вместе с мандатами социальных демократов, которые вышли на 120 депутатов, мы вместе составляем 328 мандатов из 630 и, тем самым, естественно, в состоянии создать коалицию. Черно-красная коалиция (ХДС и СДПГ по цветам партий, ред.) является именно тем, чего мы хотим", - заявил он в ходе пресс-конференции в штабе партии в Берлине.Мерц пояснил, что уже провел переговоры с правлением ХДС и там идею коалиции с социал-демократами поддержали."В ближайшие дни мы будем вести переговоры (с СДПГ - ред.). Эти переговоры уже подготовлены, и ту или иную беседу мы уже провели. К примеру, с правлением СДПГ. Также я поговорю вскоре с канцлером (Олафом Шольцем, СДПГ, ред.)", - добавил он.Ранее сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль не исключил коалиции с ХДС, но обвинил Мерца в "углублениии рвов" с социал-демократами через его критические высказывания по отношению к канцлеру Олафу Шольцу.Ранее партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) и входившая ранее в коалицию "Свободная Демократическая партия" (СвДП) набрали менее необходимых 5% для прохода в немецкий парламент. Подсчёты по соотношению распределения кресел в бундестаге позволяют тем самым ХДС ограничиться в качестве союзника по коалиции одними лишь социал-демократами (СДПГ), избежав при этом сложных переговоров и вынужденного сотрудничества с "Зелёными".Ранее данные избиркома ФРГ по итогам подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах показали, что блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидируют на выборах в ФРГ с 26,8% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8%. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4% голосов.Партия "Зеленые" набрала 11,6% голосов избирателей, "Левые" - 8,8%. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" (ССВ) набрала результат менее необходимых 5% - 4,972%. Кроме того, в бундестаг не проходит СвДП (4,3%), которая ранее была в правительственной коалиции.Проведение досрочных выборов 23 февраля стало возможным из-за прошлогоднего распада правившей коалиции СДПГ, "Зелёных" и СвДП из-за сильных разногласий по вопросам финансовой политики между Шольцем и главой СвДП Кристианом Линднером, а также на фоне экономического кризиса в стране.

https://ria.ru/20250224/germanija-2001274984.html

https://ria.ru/20250224/vaydel--2001258848.html

https://ria.ru/20250223/germaniya-2001168622.html

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хдс/хсс, в мире, германия, берлин (город), олаф шольц, фридрих мерц, кристиан линднер, социал-демократическая партия германии