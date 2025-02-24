Германия внесет вклад в безопасность в мире, заявил Мерц
Мерц заявил, что ФРГ с союзниками внесет вклад в свободу и безопасность в мире
© AP Photo / Martin MeissnerГлава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками во время предвыборного мероприятия в Оберхаузене
© AP Photo / Martin Meissner
Глава ХДС Фридрих Мерц выступает перед сторонниками во время предвыборного мероприятия в Оберхаузене
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава лидирующего на выборах в бундестаг ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который высказывался за продолжение боевых действий на Украине и поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus, заявил, что Германия вместе со своими союзниками будет содействовать поддержанию "свободы и безопасности в мире".
Мерц последовательно отстаивает необходимость продолжения военной помощи Украине, а также выступает за поставки Киеву крылатых ракет Taurus. Ранее он обещал выставить ультиматум России, чтобы прекратились удары по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии глава ХДС/ХСС заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов. Также лидер ХДС/ХСС не исключает отправку немецких военнослужащих в качестве миротворцев на Украину после завершения боевых действий, но хочет согласовать этот шаг с Россией.
"Мы живем во время серьезных вызовов и кризисов. Я был очень рад поздравлениям на родине и из-за рубежа. Вместе со своими союзниками Германия внесет вклад в свободу и безопасность в мире", - написал Мерц на своей странице в соцсети Х.
Ряд политиков уже направили в соцсети Х свои поздравления Мерцу с победой на выборах.
Президент Франции Эммануэль Макрон, поздравив лидера ХДС/ХСС, заявил о "полной решимости вместе добиться больших успехов для Франции и Германии".
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на тесное сотрудничество с будущим правительством Мерца, назвав победу блока ХДС/ХСС на выборах "чистой".
Также лидера ХДС/ХСС поздравили премьер Чехии Петр Фиала, глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни, премьер Финляндии Петтери Орпо и премьер Греции Кириакос Мицотакис.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. По данным exit poll исследовательского института Forschungsgruppe Wahlen для телеканала ZDF, блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в бундестаг с 28,4%. Второе место занимает "Альтернатива для Германии" с 20,4%. Социал-демократическая партия Германии занимает третье место с 16,4%. На четвертом месте - "Зеленые" с 12,2%. Партия "Левые" набирает 8,9%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" - 5%, а Свободная демократическая партия - 4,8%.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.