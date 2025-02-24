https://ria.ru/20250224/maslenitsa-2001191571.html

Священник предостерег от идеи "погулять как следует" на Масленицу

Священник предостерег от идеи "погулять как следует" на Масленицу - РИА Новости, 24.02.2025

Священник предостерег от идеи "погулять как следует" на Масленицу

Во время Масленицы стоит отказаться от идеи "погулять как следует" перед началом Великого поста, чтобы не сбиться с духовного с "маршрута", рассказал РИА... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T04:06:00+03:00

2025-02-24T04:06:00+03:00

2025-02-24T04:06:00+03:00

религия

русская православная церковь

масленица

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Во время Масленицы стоит отказаться от идеи "погулять как следует" перед началом Великого поста, чтобы не сбиться с духовного с "маршрута", рассказал РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш). Последняя неделя перед Великим постом, который в этом году начинается 3 марта, называется масляной, масленицей, мясопустной или сырной неделей. Фактически это уже "полупост" - по церковному уставу уже нельзя есть мясо. Начало масленицы приходится на 24 февраля. "Масленица: если кто-то норовит "погулять как следует" – с алкоголем, увеселениями и так далее – перед Великим постом – вот этого не надо. Духовная жизнь остается, это наше движение к небу. Поэтому надо работать головой и не сбиваться с (духовного – ред.) маршрута", - сказал Маркиш. Говоря о Великом посте, он в целом посоветовал "избежать формализма и уделять как можно больше внимания содержанию дела", также стоит учитывать индивидуальные особенности. "Мужчина - женщина, молодой - старый, больной – здоровый. Формализм, как в армии, тут не нужен, это и есть фарисейский взгляд на мир, который привел к тому, что Спасителя распяли. Надо пользоваться возможностями, средствами (пост, богослужение, исповедь, причастие - ред.). То есть ходим в церковь, молимся, читаем книжки хорошие, по возможности постимся - кто как может. Свою меру можно обсудить со священником, с врачом", - заключил собеседник агентства. Великий пост в 2025 году идет с 3 марта по 19 апреля - если считать вместе со Страстной седмицей (неделей). В этот период, как говорят священники, мирянам советуют отказываться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов, а также - за исключением некоторых дней - рыбы и алкоголя. В храмах во время поста читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля. Великий пост предваряют четыре подготовительные "недели" (воскресенья): о мытаре и фарисее - в этом году 9 февраля; о блудном сыне - 16 февраля; о Страшном суде - 23 февраля. Последнее воскресенье перед Великим постом - 2 марта - называется Прощеным воскресеньем или воспоминанием изгнания Адама из рая.

https://ria.ru/20250206/maslenitsa-1850944473.html

https://ria.ru/20250223/bliny-1926854496.html

https://ria.ru/20250222/maslenitsa-1600125076.html

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русская православная церковь, масленица