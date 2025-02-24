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Маск ожидает, что АдГ победит на следующих выборах в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025
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14:45 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/mask-2001288145.html
Маск ожидает, что АдГ победит на следующих выборах в бундестаг
Маск ожидает, что АдГ победит на следующих выборах в бундестаг - РИА Новости, 24.02.2025
Маск ожидает, что АдГ победит на следующих выборах в бундестаг
Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск ожидает, что правая партия "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:45:00+03:00
2025-02-24T14:45:00+03:00
в мире
германия
сша
илон маск
алиса вайдель
фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск ожидает, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), занявшая второе место на выборах в немецкий бундестаг, победит на следующих выборах. Маск перед выборами в бундестаг заявлял, что правая партия "Альтернатива для Германии" - единственная надежда ФРГ. "Действительно, поздравляю Алис Вайдель! При таких темпах роста АдГ станет партией большинства к следующим выборам", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алис Вайдель. В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер.
https://ria.ru/20250224/germanija-2001274984.html
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в мире, германия, сша, илон маск, алиса вайдель, фридрих мерц, хдс/хсс, welt
В мире, Германия, США, Илон Маск, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Welt
Маск ожидает, что АдГ победит на следующих выборах в бундестаг

Маск надеется, что правая партия АдГ победит на следующих выборах в бундестаг

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск ожидает, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), занявшая второе место на выборах в немецкий бундестаг, победит на следующих выборах.
Маск перед выборами в бундестаг заявлял, что правая партия "Альтернатива для Германии" - единственная надежда ФРГ.
Предвыборный плакат немецкой партии Альтернатива для Германии рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Эксперт оценил возможность коалиции ХДС/ХСС и АдГ по итогам выборов
Вчера, 14:11
"Действительно, поздравляю Алис Вайдель! При таких темпах роста АдГ станет партией большинства к следующим выборам", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Ранее Маск написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия АдГ является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ. Это, впрочем, не остановило Маска, который позднее провел онлайн-разговор с сопредседателем АдГ и кандидатом в канцлеры Алис Вайдель.
В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 28,6% голосов. Второе место заняла АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) и "Свободная демократическая партия" (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть 5%-ный барьер.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
"Пощечина от правых": немецкие СМИ обсудили выборы в бундестаг
Вчера, 11:00
 
В миреГерманияСШАИлон МаскАлиса ВайдельФридрих МерцХДС/ХССWelt
 
 
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