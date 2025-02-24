https://ria.ru/20250224/mask-2001191844.html

"Крах обороны": в Германии раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ

"Крах обороны": в Германии раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025

"Крах обороны": в Германии раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ

Если бы американский предприниматель Илон Маск принял решение отключить на территории Украины системы спутникового интернета Starlink, то это обернулось бы... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T04:14:00+03:00

2025-02-24T04:14:00+03:00

2025-02-24T04:16:00+03:00

в мире

украина

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илон маск

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Если бы американский предприниматель Илон Маск принял решение отключить на территории Украины системы спутникового интернета Starlink, то это обернулось бы полным крахом для ВСУ, сообщает немецкий телеканал ZDF."Если бы закрытие (Доступа к системам Starlink. — Прим. ред.) продолжалось в течение длительного периода, крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым", — пишет авторВ материале также отмечается, что отключение Starlink будет иметь не только военные, но и экономические последствия для экономики Украины, а также может вызвать "раздражение среди населения".Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что правительство США пригрозило Украине отключением спутникового интернет-сервиса Starlink в ответ на отказ главы киевского режима Владимира Зеленского подписывать соглашение о передаче украинских стратегических ресурсов Вашингтону. Маск, в свою очередь, реагируя на опубликованную информацию, обвинил агентство во лжи.Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250222/tramp-2001018965.html

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, илон маск, дональд трамп