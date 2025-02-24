"Крах обороны": в Германии раскрыли, как Маск может уничтожить ВСУ
ZDF: отключение Starlink будет иметь серьезные последствия для Украины
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Если бы американский предприниматель Илон Маск принял решение отключить на территории Украины системы спутникового интернета Starlink, то это обернулось бы полным крахом для ВСУ, сообщает немецкий телеканал ZDF.
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"Если бы закрытие (Доступа к системам Starlink. — Прим. ред.) продолжалось в течение длительного периода, крах обороны Украины был бы неизбежным и необратимым", — пишет автор
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В материале также отмечается, что отключение Starlink будет иметь не только военные, но и экономические последствия для экономики Украины, а также может вызвать "раздражение среди населения".
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что правительство США пригрозило Украине отключением спутникового интернет-сервиса Starlink в ответ на отказ главы киевского режима Владимира Зеленского подписывать соглашение о передаче украинских стратегических ресурсов Вашингтону. Маск, в свою очередь, реагируя на опубликованную информацию, обвинил агентство во лжи.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.