https://ria.ru/20250224/marsele-2001232327.html
В сад консульства России в Марселе бросили емкости с зажигательной смесью
В сад консульства России в Марселе бросили емкости с зажигательной смесью - РИА Новости, 24.02.2025
В сад консульства России в Марселе бросили емкости с зажигательной смесью
Неизвестные бросили в сад консульства России во французском Марселе два коктейля Молотова, сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:22:00+03:00
2025-02-24T11:22:00+03:00
2025-02-24T12:12:00+03:00
россия
марсель
в мире
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Неизвестные бросили в сад консульства России во французском Марселе два коктейля Молотова, сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции."По данным источников в полиции, сегодня утром в сад консульства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Неподалеку был найден угнанный автомобиль", - сообщает СМИ.Делом занимается местная полиция. Уточняется, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001233176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, марсель, в мире, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
Россия, Марсель, В мире, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
В сад консульства России в Марселе бросили емкости с зажигательной смесью
В сад консульства России в Марселе бросили два коктейля Молотова