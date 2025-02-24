https://ria.ru/20250224/marsele-2001232327.html

В сад консульства России в Марселе бросили емкости с зажигательной смесью

В сад консульства России в Марселе бросили емкости с зажигательной смесью - РИА Новости, 24.02.2025

В сад консульства России в Марселе бросили емкости с зажигательной смесью

Неизвестные бросили в сад консульства России во французском Марселе два коктейля Молотова, сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:22:00+03:00

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россия

марсель

в мире

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Неизвестные бросили в сад консульства России во французском Марселе два коктейля Молотова, сообщает издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции."По данным источников в полиции, сегодня утром в сад консульства были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Неподалеку был найден угнанный автомобиль", - сообщает СМИ.Делом занимается местная полиция. Уточняется, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20250224/marsel-2001233176.html

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Варвара Скокшина

россия, марсель, в мире, взрыв на территории российского генконсульства в марселе