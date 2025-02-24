https://ria.ru/20250224/marsel-2001298730.html
Полицейская операция у консульства России в Марселе закончилась
Полицейская операция у консульства России в Марселе закончилась - РИА Новости, 24.02.2025
Полицейская операция у консульства России в Марселе закончилась
Полицейская операция около консульства РФ в Марселе закончена, саперы и пожарные уехали, движение по улице возобновлено, сообщил РИА Новости Жан-Пьер Бенсаид,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:23:00+03:00
2025-02-24T15:23:00+03:00
2025-02-24T17:04:00+03:00
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
в мире
марсель
франция
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Полицейская операция около консульства РФ в Марселе закончена, саперы и пожарные уехали, движение по улице возобновлено, сообщил РИА Новости Жан-Пьер Бенсаид, генеральный консул Сан-Томе и Принсипи, чье диппредставительство находится напротив."На месте еще присутствует полиция и журналисты. Но команда по разминированию и пожарные уже уехали, операция закончена и улица расчищена", - сказал он.Дипломат отметил, что не намерен усиливать охрану консульства страны из-за нападения на российское дипломатическое учреждение."Нападение не отразилось на работе нашего консульства, кроме того, что улица была блокирована все утро. Мы не намерены усиливать охрану своих дипучреждений, так как мы думаем, что это единичный случай. Он не представляет большого риска повторения", - отметил Бенсаид.По его словам, такое нападение в этом районе, где находятся консульства ряда других стран, включая Египет, Тунис и Армению, произошло впервые. При этом он осудил нападение на российское консульство."Очевидно, дипломатические миссии всех стран должны уважаться повсюду, конфликты не должны отражаться на дипломатах", - сказал он.В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
https://ria.ru/20250224/napadeniya-2001308377.html
https://ria.ru/20250224/marsel-2001292840.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , в мире, марсель, франция, мария захарова, украина
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , В мире, Марсель, Франция, Мария Захарова, Украина
Полицейская операция у консульства России в Марселе закончилась
Консул Сан-Томе и Принсипи: саперы и пожарные уехали от консульства РФ в Марселе
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Полицейская операция около консульства РФ в Марселе закончена, саперы и пожарные уехали, движение по улице возобновлено, сообщил РИА Новости Жан-Пьер Бенсаид, генеральный консул Сан-Томе и Принсипи, чье диппредставительство находится напротив.
«
"На месте еще присутствует полиция и журналисты. Но команда по разминированию и пожарные уже уехали, операция закончена и улица расчищена", - сказал он.
Дипломат отметил, что не намерен усиливать охрану консульства страны из-за нападения на российское дипломатическое учреждение.
«
"Нападение не отразилось на работе нашего консульства, кроме того, что улица была блокирована все утро. Мы не намерены усиливать охрану своих дипучреждений, так как мы думаем, что это единичный случай. Он не представляет большого риска повторения", - отметил Бенсаид.
По его словам, такое нападение в этом районе, где находятся консульства ряда других стран, включая Египет, Тунис и Армению, произошло впервые. При этом он осудил нападение на российское консульство.
"Очевидно, дипломатические миссии всех стран должны уважаться повсюду, конфликты не должны отражаться на дипломатах", - сказал он.
В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ
в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции
принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина
может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе
.