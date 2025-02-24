https://ria.ru/20250224/marsel-2001282061.html

В МВД Франции не прокомментировали взрывы у генконсульства России

В МВД Франции не прокомментировали взрывы у генконсульства России - РИА Новости, 24.02.2025

В МВД Франции не прокомментировали взрывы у генконсульства России

В пресс-службе МВД Франции сообщили РИА Новости, что в курсе взрывов у генконсульства РФ в Марселе, но отказались прокомментировать произошедшее. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:30:00+03:00

2025-02-24T14:30:00+03:00

2025-02-24T14:31:00+03:00

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взрыв на территории российского генконсульства в марселе

марсель

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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. В пресс-службе МВД Франции сообщили РИА Новости, что в курсе взрывов у генконсульства РФ в Марселе, но отказались прокомментировать произошедшее. "По теме взрывов у генерального консульства России в Марселе никаких заявлений или коммюнике не планируется", - сообщили в пресс-службе. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250224/sapery-2001276637.html

https://ria.ru/20250224/marsel-2001258742.html

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