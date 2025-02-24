Рейтинг@Mail.ru
После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 24.02.2025 (обновлено: 13:52 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/marsel-2001268542.html
После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело
После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело - РИА Новости, 24.02.2025
После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело
Прокуратура Марселя начала расследование по факту "нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами" после взрыва у консульства РФ в Марселе, сообщает РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:34:00+03:00
2025-02-24T13:52:00+03:00
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
мария захарова
франция
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001262284_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa51d4d8513f6ec993dab2eff7221e9d.jpg
ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Марселя начала расследование по факту "нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами" после взрыва у консульства РФ в Марселе, сообщает издание Parisien."Прокуратура Марселя начала расследование по факту "нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами. Расследование было поручено Отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью (DCOS), бывшей судебной полиции", - сообщило СМИ.Отмечается при этом, что в инциденте никто не пострадал.В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001250743.html
https://ria.ru/20250224/marsel-2001233176.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полиция возле российского генконсульства в Марселе
Сотрудники российского генконсульства в Марселе не пострадали в результате взрыва, материального ущерба тоже не было, сообщило посольство в Париже
2025-02-24T13:34
true
PT0M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001262284_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11d76555c68583487f96a0f8c6e25ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , мария захарова, франция, украина, в мире
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Мария Захарова, Франция, Украина, В мире
После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело

Прокуратура возбудила дело после взрыва у российского консульства в Марселе

Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Марселя начала расследование по факту "нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами" после взрыва у консульства РФ в Марселе, сообщает издание Parisien.
"Прокуратура Марселя начала расследование по факту "нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами. Расследование было поручено Отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью (DCOS), бывшей судебной полиции", - сообщило СМИ.
Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе
Вчера, 12:22
Отмечается при этом, что в инциденте никто не пострадал.
В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
Генеральное консульство России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В МИД прокомментировали взрывы в генконсульстве России в Марселе
Вчера, 11:28
 
РоссияВзрыв на территории российского Генконсульства в МарселеМария ЗахароваФранцияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала