https://ria.ru/20250224/marsel-2001268542.html
После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело
После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело - РИА Новости, 24.02.2025
После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело
Прокуратура Марселя начала расследование по факту "нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами" после взрыва у консульства РФ в Марселе, сообщает РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:34:00+03:00
2025-02-24T13:34:00+03:00
2025-02-24T13:52:00+03:00
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
мария захарова
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в мире
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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Марселя начала расследование по факту "нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами" после взрыва у консульства РФ в Марселе, сообщает издание Parisien."Прокуратура Марселя начала расследование по факту "нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами. Расследование было поручено Отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью (DCOS), бывшей судебной полиции", - сообщило СМИ.Отмечается при этом, что в инциденте никто не пострадал.В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
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Полиция возле российского генконсульства в Марселе
Сотрудники российского генконсульства в Марселе не пострадали в результате взрыва, материального ущерба тоже не было, сообщило посольство в Париже
2025-02-24T13:34
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россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , мария захарова, франция, украина, в мире
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Мария Захарова, Франция, Украина, В мире
После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело
Прокуратура возбудила дело после взрыва у российского консульства в Марселе