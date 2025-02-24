https://ria.ru/20250224/marsel-2001268542.html

После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело

После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело - РИА Новости, 24.02.2025

После взрыва у российского консульства в Марселе возбудили дело

Прокуратура Марселя начала расследование по факту "нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами" после взрыва у консульства РФ в Марселе, сообщает РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:34:00+03:00

2025-02-24T13:34:00+03:00

2025-02-24T13:52:00+03:00

россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

мария захарова

франция

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001262284_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa51d4d8513f6ec993dab2eff7221e9d.jpg

ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Прокуратура Марселя начала расследование по факту "нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами" после взрыва у консульства РФ в Марселе, сообщает издание Parisien."Прокуратура Марселя начала расследование по факту "нанесения ущерба взрывчатыми или зажигательными веществами. Расследование было поручено Отделу по борьбе с организованной и специализированной преступностью (DCOS), бывшей судебной полиции", - сообщило СМИ.Отмечается при этом, что в инциденте никто не пострадал.В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250224/marsel-2001250743.html

https://ria.ru/20250224/marsel-2001233176.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция возле российского генконсульства в Марселе Сотрудники российского генконсульства в Марселе не пострадали в результате взрыва, материального ущерба тоже не было, сообщило посольство в Париже 2025-02-24T13:34 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , мария захарова, франция, украина, в мире