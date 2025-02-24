https://ria.ru/20250224/marsel-2001258742.html

Посольство России в Париже прокомментировало взрыв в Марселе

Посольство России в Париже прокомментировало взрыв в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025

Посольство России в Париже прокомментировало взрыв в Марселе

Российское посольство в Париже сообщило РИА Новости, что после взрыва на территории Генконсульства РФ в Марселе находится на связи с местной полицией. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:49:00+03:00

2025-02-24T12:49:00+03:00

2025-02-24T15:12:00+03:00

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взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Российское посольство в Париже сообщило РИА Новости, что после взрыва на территории Генконсульства РФ в Марселе находится на связи с местной полицией."Посольство России во Франции заблаговременно обратилось к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций в эти дни. Тем не менее, такие нападения произошли. Их главным объектом стало генконсульство России в Марселе, возле которого 23 февраля прошла немногочисленная антироссийская манифестация, а 24 февраля в 7.30 утра неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью – так называемые "коктейли Молотова" – на территорию нашего консульского учреждения. В настоящее время находимся в контакте с местными правоохранительными органами в целях выяснения личностей нападавших и проведения других необходимых действий. Сотрудники генконсульства не пострадали, материального ущерба не нанесено", —рассказали в посольстве. Ранее около Генконсульства РФ прогремел взрыв. По сообщениям СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова. Саперы подорвали подозрительный предмет около дипмиссии, сообщила газета Provence. На месте происшествия работала бригада из 30 пожарных. Позже прокуратура Марселя начала расследование по данному факту.Работавшие неподалеку от места происшествия строители сообщили РИА Новости, что слышали два взрыва в 07.20 и 07.30. Один из очевидцев рассказал, что из-за работы техники они нечетко слышали взрывы и не придали им особого значения. Он также добавил, что не видел возгорания после прозвучавших взрывов.Позднее Министерство иностранных дел Франции осудило нападение, подчеркнув что дипмиссии защищены Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях.Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что взрыв в Марселе имеет все признаки теракта. Она добавила, что российская сторона требует от Франции усилить безопасность представительства РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также призвал усилить меры безопасности российских загранучреждений.Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250224/podryv-2001255034.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, париж, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , марсель