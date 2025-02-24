https://ria.ru/20250224/marsel-2001256966.html

Около российского консульства в Марселе работают около 30 пожарных

Около российского консульства в Марселе работают около 30 пожарных - РИА Новости, 24.02.2025

Около российского консульства в Марселе работают около 30 пожарных

Порядка 30 пожарных работают около консульства РФ в Марселе с 8.00 в понедельник, сообщили РИА Новости в пожарной части города. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:44:00+03:00

2025-02-24T12:44:00+03:00

2025-02-24T12:44:00+03:00

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мария захарова

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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ПАРИЖ, 24 фев – РИА Новости. Порядка 30 пожарных работают около консульства РФ в Марселе с 8.00 в понедельник, сообщили РИА Новости в пожарной части города. "С 8 утра в районе консульства работают пожарные. Их порядка 30 человек", - сообщили в пожарной части. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. По данным французских СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.

https://ria.ru/20250224/marsel-2001250743.html

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в мире, россия, франция, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе