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СМИ: на территорию российского консульства в Марселе бросили два устройства - РИА Новости, 24.02.2025
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12:42 24.02.2025 (обновлено: 12:55 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/marsel-2001256482.html
СМИ: на территорию российского консульства в Марселе бросили два устройства
СМИ: на территорию российского консульства в Марселе бросили два устройства - РИА Новости, 24.02.2025
СМИ: на территорию российского консульства в Марселе бросили два устройства
Предметы, брошенные на территорию генконсульства РФ в Марселе, вероятно, не коктейли Молотова, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 24.02.2025
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2025-02-24T12:55:00+03:00
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
мария захарова
франция
украина
в мире
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Предметы, брошенные на территорию генконсульства РФ в Марселе, вероятно, не коктейли Молотова, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции."Полиция региона Буш-дю-Рон уточняет, что брошенные на территорию генконсульства РФ в Марселе объекты, вероятно, не коктейли Молотова", - пишет издание.Отмечается, что всего было брошено два объекта, один из которых взорвался, а второй изучают специалисты, пока на территории генконсульства работают саперы.В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. По данным французских СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001250743.html
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Обстановка возле российского консульства в Марселе
В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв
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россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе , мария захарова, франция, украина, в мире
Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Мария Захарова, Франция, Украина, В мире
СМИ: на территорию российского консульства в Марселе бросили два устройства

На территорию конслуьства РФ в Марселе бросили два устройства, взорвалось одно

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Предметы, брошенные на территорию генконсульства РФ в Марселе, вероятно, не коктейли Молотова, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.
"Полиция региона Буш-дю-Рон уточняет, что брошенные на территорию генконсульства РФ в Марселе объекты, вероятно, не коктейли Молотова", - пишет издание.
Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Отмечается, что всего было брошено два объекта, один из которых взорвался, а второй изучают специалисты, пока на территории генконсульства работают саперы.
В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. По данным французских СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
Генеральное консульство России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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РоссияВзрыв на территории российского Генконсульства в МарселеМария ЗахароваФранцияУкраинаВ мире
 
 
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