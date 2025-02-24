https://ria.ru/20250224/marsel-2001250743.html

Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе

Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025

Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе

Усиление мер безопасности загранучреждений РФ необходимо, МИД предпринимает меры для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:22:00+03:00

2025-02-24T12:22:00+03:00

2025-02-24T12:23:00+03:00

в мире

россия

франция

дмитрий песков

мария захарова

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001247953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5970edf17c58a3b5ec8dad506aa480cb.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Усиление мер безопасности загранучреждений РФ необходимо, МИД предпринимает меры для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, безусловно, требуется. И, разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом все уже было сказано со стороны наших коллег в министерстве иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о взрыве на территории генконсульства РФ в Марселе и об усилении мер безопасности российских диппредставительств в других странах. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. По данным французских СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.

https://ria.ru/20250224/marsel-2001245443.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе Полиция оцепила генконсульство России в Марселе после взрыва, на место приехали пожарные, передает корреспондент РИА Новости 2025-02-24T12:22 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, дмитрий песков, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе