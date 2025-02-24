https://ria.ru/20250224/marsel-2001250743.html
Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе
Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе
Усиление мер безопасности загранучреждений РФ необходимо, МИД предпринимает меры для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:22:00+03:00
2025-02-24T12:22:00+03:00
2025-02-24T12:23:00+03:00
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взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Усиление мер безопасности загранучреждений РФ необходимо, МИД предпринимает меры для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, безусловно, требуется. И, разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом все уже было сказано со стороны наших коллег в министерстве иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о взрыве на территории генконсульства РФ в Марселе и об усилении мер безопасности российских диппредставительств в других странах. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. По данным французских СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001245443.html
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Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе
Полиция оцепила генконсульство России в Марселе после взрыва, на место приехали пожарные, передает корреспондент РИА Новости
2025-02-24T12:22
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в мире, россия, франция, дмитрий песков, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе
Песков призвал усилить безопасность загранучреждений после взрыва в Марселе