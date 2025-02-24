Рейтинг@Mail.ru
Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 24.02.2025 (обновлено: 12:23 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/marsel-2001250743.html
Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе
Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе
Усиление мер безопасности загранучреждений РФ необходимо, МИД предпринимает меры для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:22:00+03:00
2025-02-24T12:23:00+03:00
в мире
россия
франция
дмитрий песков
мария захарова
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001247953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5970edf17c58a3b5ec8dad506aa480cb.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Усиление мер безопасности загранучреждений РФ необходимо, МИД предпринимает меры для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, безусловно, требуется. И, разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом все уже было сказано со стороны наших коллег в министерстве иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о взрыве на территории генконсульства РФ в Марселе и об усилении мер безопасности российских диппредставительств в других странах. В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. По данным французских СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001245443.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полиция и пожарные работают рядом с генконсульством России в Марселе
Полиция оцепила генконсульство России в Марселе после взрыва, на место приехали пожарные, передает корреспондент РИА Новости
2025-02-24T12:22
true
PT0M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001247953_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bfaa75bdde404e7befbe72dc4d506d4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, дмитрий песков, мария захарова, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
Песков призвал усилить безопасность после взрыва у генконсульства в Марселе

Песков призвал усилить безопасность загранучреждений после взрыва в Марселе

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Усиление мер безопасности загранучреждений РФ необходимо, МИД предпринимает меры для этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, безусловно, требуется. И, разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности. В целом все уже было сказано со стороны наших коллег в министерстве иностранных дел", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о взрыве на территории генконсульства РФ в Марселе и об усилении мер безопасности российских диппредставительств в других странах.
В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. По данным французских СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Российское Генконсульство в Марселе оцепили после взрыва
Вчера, 12:07
 
В миреРоссияФранцияДмитрий ПесковМария ЗахароваВзрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала