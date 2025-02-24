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Российское Генконсульство в Марселе оцепили после взрыва - РИА Новости, 24.02.2025
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12:07 24.02.2025 (обновлено: 12:10 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/marsel-2001245443.html
Российское Генконсульство в Марселе оцепили после взрыва
Российское Генконсульство в Марселе оцепили после взрыва - РИА Новости, 24.02.2025
Российское Генконсульство в Марселе оцепили после взрыва
Полиция оцепила территорию вокруг генконсульства РФ в Марселе после взрыва, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.02.2025
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МАРСЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Полиция оцепила территорию вокруг генконсульства РФ в Марселе после взрыва, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Подъезд к генконсульству перегорожен полицейской машиной, рядом с которой дежурят трое сотрудников.В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. По данным французских СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001233176.html
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россия, мария захарова, франция, в мире
Россия, Мария Захарова, Франция, В мире
Российское Генконсульство в Марселе оцепили после взрыва

Полиция оцепила российское Генконсульство в Марселе после взрыва

© РИА НовостиПолицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
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МАРСЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Полиция оцепила территорию вокруг генконсульства РФ в Марселе после взрыва, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Подъезд к генконсульству перегорожен полицейской машиной, рядом с которой дежурят трое сотрудников.
В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. По данным французских СМИ, неизвестные бросили в сад консульства два коктейля Молотова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Генеральное консульство России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В МИД прокомментировали взрывы в генконсульстве России в Марселе
Вчера, 11:28
 
РоссияМария ЗахароваФранцияВ мире
 
 
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