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В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство - РИА Новости, 24.02.2025
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11:43 24.02.2025 (обновлено: 12:12 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/marsel-2001239903.html
В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство
В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство - РИА Новости, 24.02.2025
В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство
Правоохранители проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства РФ в Марселе, на территории которого произошел взрыв, сообщает... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:43:00+03:00
2025-02-24T12:12:00+03:00
в мире
россия
украина
европа
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правоохранители проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства РФ в Марселе, на территории которого произошел взрыв, сообщает телеканал LCI. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города сообщил, что вблизи дипмиссии прогремел взрыв, на месте происшествия работают около 30 пожарных и спасателей. Позже генконсул Станислав Оранский заявил местному изданию Marseillaise, что взрыв произошел на территории консульства. "В настоящее время проходит операция по обезвреживанию вокруг "бутылки", - говорится в сообщении телеканала. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001233176.html
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Обстановка возле российского консульства в Марселе
В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв
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в мире, россия, украина, европа, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Украина, Европа, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство

LCI: в Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правоохранители проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства РФ в Марселе, на территории которого произошел взрыв, сообщает телеканал LCI.
Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города сообщил, что вблизи дипмиссии прогремел взрыв, на месте происшествия работают около 30 пожарных и спасателей. Позже генконсул Станислав Оранский заявил местному изданию Marseillaise, что взрыв произошел на территории консульства.
"В настоящее время проходит операция по обезвреживанию вокруг "бутылки", - говорится в сообщении телеканала.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
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В миреРоссияУкраинаЕвропаВзрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
 
 
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