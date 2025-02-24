https://ria.ru/20250224/marsel-2001239903.html
В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство
В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство - РИА Новости, 24.02.2025
В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство
Правоохранители проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства РФ в Марселе, на территории которого произошел взрыв, сообщает... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:43:00+03:00
2025-02-24T11:43:00+03:00
2025-02-24T12:12:00+03:00
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взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правоохранители проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства РФ в Марселе, на территории которого произошел взрыв, сообщает телеканал LCI. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города сообщил, что вблизи дипмиссии прогремел взрыв, на месте происшествия работают около 30 пожарных и спасателей. Позже генконсул Станислав Оранский заявил местному изданию Marseillaise, что взрыв произошел на территории консульства. "В настоящее время проходит операция по обезвреживанию вокруг "бутылки", - говорится в сообщении телеканала. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
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Обстановка возле российского консульства в Марселе
В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв
2025-02-24T11:43
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в мире, россия, украина, европа, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Украина, Европа, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство
LCI: в Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство