https://ria.ru/20250224/marsel-2001239903.html

В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство

В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство - РИА Новости, 24.02.2025

В Марселе у консульства России обезвреживают подозрительное устройство

Правоохранители проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства РФ в Марселе, на территории которого произошел взрыв, сообщает... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:43:00+03:00

2025-02-24T11:43:00+03:00

2025-02-24T12:12:00+03:00

в мире

россия

украина

европа

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001240268_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e67fc740dbc1afabbb114c57b588c491.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правоохранители проводят операцию по обезвреживанию подозрительной емкости у консульства РФ в Марселе, на территории которого произошел взрыв, сообщает телеканал LCI. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу города сообщил, что вблизи дипмиссии прогремел взрыв, на месте происшествия работают около 30 пожарных и спасателей. Позже генконсул Станислав Оранский заявил местному изданию Marseillaise, что взрыв произошел на территории консульства. "В настоящее время проходит операция по обезвреживанию вокруг "бутылки", - говорится в сообщении телеканала. Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.

https://ria.ru/20250224/marsel-2001233176.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка возле российского консульства в Марселе В Марселе на территории российского консульства прогремел взрыв 2025-02-24T11:43 true PT0M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, взрыв на территории российского генконсульства в марселе