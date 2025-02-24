https://ria.ru/20250224/marsel-2001237176.html

Генконсул подтвердил взрыв на территории российского консульства в Марселе

Генконсул подтвердил взрыв на территории российского консульства в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025

Генконсул подтвердил взрыв на территории российского консульства в Марселе

Взрыв во французском Марселе произошел не вблизи российского консульства, как сообщали СМИ, а на его территории, сообщил генконсул Станислав Оранский местному... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T11:38:00+03:00

2025-02-24T11:38:00+03:00

2025-02-24T12:12:00+03:00

в мире

россия

взрыв на территории российского генконсульства в марселе

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрыв во французском Марселе произошел не вблизи российского консульства, как сообщали СМИ, а на его территории, сообщил генконсул Станислав Оранский местному изданию Marseillaise. Ранее сообщалось, что вблизи дипмиссии прогремел взрыв, на месте происшествия работают около 30 пожарных и спасателей. Генконсул РФ подтвердил, что взрыв произошел на территории дипмиссии, куда прибыли сотрудники из марсельского батальона морских спасателей. По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20250224/marsel-2001233176.html

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в мире, россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе