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Генконсул подтвердил взрыв на территории российского консульства в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
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11:38 24.02.2025 (обновлено: 12:12 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/marsel-2001237176.html
Генконсул подтвердил взрыв на территории российского консульства в Марселе
Генконсул подтвердил взрыв на территории российского консульства в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
Генконсул подтвердил взрыв на территории российского консульства в Марселе
Взрыв во французском Марселе произошел не вблизи российского консульства, как сообщали СМИ, а на его территории, сообщил генконсул Станислав Оранский местному... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:38:00+03:00
2025-02-24T12:12:00+03:00
в мире
россия
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрыв во французском Марселе произошел не вблизи российского консульства, как сообщали СМИ, а на его территории, сообщил генконсул Станислав Оранский местному изданию Marseillaise. Ранее сообщалось, что вблизи дипмиссии прогремел взрыв, на месте происшествия работают около 30 пожарных и спасателей. Генконсул РФ подтвердил, что взрыв произошел на территории дипмиссии, куда прибыли сотрудники из марсельского батальона морских спасателей. По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001233176.html
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в мире, россия, взрыв на территории российского генконсульства в марселе
В мире, Россия, Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе
Генконсул подтвердил взрыв на территории российского консульства в Марселе

Генконсул Оранский: взрыв в Марселе произошел на территории консульства РФ

CC BY-SA 2.0 / Rama / Russian consulate of MarseilleГенеральное консульство России в Марселе
Генеральное консульство России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Rama / Russian consulate of Marseille
Генеральное консульство России в Марселе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрыв во французском Марселе произошел не вблизи российского консульства, как сообщали СМИ, а на его территории, сообщил генконсул Станислав Оранский местному изданию Marseillaise.
Ранее сообщалось, что вблизи дипмиссии прогремел взрыв, на месте происшествия работают около 30 пожарных и спасателей.
Генконсул РФ подтвердил, что взрыв произошел на территории дипмиссии, куда прибыли сотрудники из марсельского батальона морских спасателей.
По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал.
Генеральное консульство России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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